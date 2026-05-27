Resumen

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La fuerte reflexión de Matías Di Benedetto tras la eliminación de Universitario en Copa Libertadores. Foto: Captura de video/X/@JaxLatinMedia
La fuerte reflexión de Matías Di Benedetto tras la eliminación de Universitario en Copa Libertadores. Foto: Captura de video/X/@JaxLatinMedia
Por Redacción EC

La eliminación de Universitario de Deportes de la Copa Libertadores y la imposibilidad de acceder a los playoffs de la Copa Sudamericana dejaron un ambiente de frustración en el plantel. Uno de los que tomó la palabra fue Matías Di Benedetto, quien hizo una fuerte autocrítica sobre el rendimiento del equipo durante el primer semestre.

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