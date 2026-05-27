La eliminación de Universitario de Deportes de la Copa Libertadores y la imposibilidad de acceder a los playoffs de la Copa Sudamericana dejaron un ambiente de frustración en el plantel. Uno de los que tomó la palabra fue Matías Di Benedetto, quien hizo una fuerte autocrítica sobre el rendimiento del equipo durante el primer semestre.

El defensor argentino reconoció que el cuadro crema no logró ninguno de los objetivos planteados para esta parte del año y lamentó no haber podido darle una alegría a la hinchada. “No cumplimos ninguno de los dos objetivos que teníamos previstos para esta mitad de año. Le pedimos disculpas a la gente. Nosotros más que nadie queríamos, no sé si salvar el semestre, porque en el torneo local tampoco lo hicimos bien, meternos en octavos”, declaró el zaguero.

Matías Di Benedetto. (Foto: Getty Images)

Además, agregó que el grupo sentía la obligación de competir mejor tanto a nivel local como internacional. “Para nosotros era muy importante darle una alegría a la gente y no se pudo dar”, sostuvo.

El defensor reconoció el bajo nivel del equipo

Di Benedetto evitó profundizar sobre responsabilidades individuales, aunque admitió que el equipo atravesó un semestre irregular luego de un largo periodo de buenos resultados.

“No soy quien para opinar sobre eso, simplemente no tuvimos un buen semestre, pero lo veníamos haciendo bien por mucho tiempo. Tuvimos un tropezón, pero ahora tenemos que lavarnos la cara y hacer una buena pretemporada a mitad de año para ir con todo en el segundo semestre y lograr el objetivo final”, comentó.

Sobre el desarrollo del encuentro, el central consideró que Universitario tuvo opciones claras para quedarse con el triunfo, aunque faltó eficacia en los metros finales. “Es una sensación rara. Nosotros fuimos protagonistas. Ellos, más allá de tener un poquito más la pelota, se podría ver que tenían el control, pero no generaron situaciones de gol. Nosotros tuvimos las más claras, pero no la pudimos meter”, explicó.

“Le pedimos disculpas a la gente. Hacer una buena pretemporada a mitad de año para ir con todo el segundo semestre. NO cumplimos con las expectativas que demanda este club. Prometemos que nos vamos a esforzar muchísimo más”



Matías Di Benedetto, jugador de Universitario



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Asimismo, aseguró que el equipo perdió profundidad en la segunda mitad y lamentó no haber encontrado el gol que les diera la clasificación. “Me queda la sensación amarga de que pudimos haber metido el gol que nos daba la clasificación”, añadió.

Universitario ya piensa en el Torneo Clausura

Pese al duro golpe deportivo, Di Benedetto aseguró que el plantel todavía tiene objetivos importantes en la temporada y que ahora el enfoque estará puesto en el Torneo Clausura.

“Nosotros no cumplimos las expectativas que teníamos previstas, no cumplimos las expectativas que te demanda este club, que siempre pelea arriba y gana torneos. Pero, como lo dije hace mucho tiempo, incluso ganando el Apertura aún queda mucho. Queda el Clausura y vamos a apuntar a eso con todo para poder disputar el playoff y la final”, concluyó.

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