Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Matías Di Benedetto dejará de ocupar plaza de extranjero en la 'U'. (Foto: Universitario)
Matías Di Benedetto dejará de ocupar plaza de extranjero en la 'U'. (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

Matías Di Benedetto culminó con éxito su proceso de nacionalización y ya cuenta oficialmente con la ciudadanía peruana, por lo que dejará de ocupar cupo de extranjero en la Liga 1.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: