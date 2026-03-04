Matías Di Benedetto culminó con éxito su proceso de nacionalización y ya cuenta oficialmente con la ciudadanía peruana, por lo que dejará de ocupar cupo de extranjero en la Liga 1.

El defensor argentino, que llegó al fútbol peruano hace algunas temporadas y logró consolidarse como pieza importante en la zaga de Universitario de Deportes, obtiene así un beneficio clave tanto en lo personal como en lo deportivo. Desde ahora, será considerado jugador nacional para efectos reglamentarios.

En un torneo donde el número de extranjeros es limitado, la nacionalización de Di Benedetto representa una ventaja estratégica para el comando técnico y la directiva. El club podrá incorporar o mantener a otro futbolista foráneo sin necesidad de liberar plaza.

Con esta nacionalización, Universitario gana margen de maniobra en el mercado y asegura la permanencia de un futbolista que ya se siente identificado con el país y con la institución.