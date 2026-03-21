En partidos cerrados, una sola jugada puede cambiarlo todo. Y en Cajamarca, esa acción llegó en los últimos minutos. Matías Sen tuvo en sus pies el triunfo de Comerciantes Unidos, pero falló de manera increíble ante Miguel Vargas, en lo que pudo ser el 1-0 sobre Universitario de Deportes por la fecha 8 del Torneo Apertura.

La jugada nació desde la banda izquierda, con Alexis Cossio liderando un contragolpe cuando el partido ya agonizaba. El lateral avanzó con decisión y encontró el espacio justo para asistir a Sen, el goleador del equipo, que quedó mano a mano frente al arco. Todo indicaba que sería gol, pero la definición no estuvo a la altura de la jugada previa.

Solo frente al portero crema, Sen no logró resolver con precisión y desperdició la ocasión más clara del encuentro. La pelota no terminó en la red y el lamento fue inmediato en las tribunas y en el propio atacante, consciente de que había dejado escapar una oportunidad inmejorable para darle tres puntos a su equipo en casa.

El empate sin goles terminó sellando un partido intenso pero carente de eficacia en los metros finales. Con este resultado, Universitario se mantiene en el cuarto lugar de la tabla, mientras que Comerciantes Unidos se ubica en la octava posición del Torneo Apertura 2026 . En Cajamarca, la imagen que perdurará no será una atajada ni una jugada colectiva, sino ese remate fallido que parecía imposible de errar.