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Matías Sen falló increíblemente el 1-0 ante la 'U' por la Liga 1.
Matías Sen falló increíblemente el 1-0 ante la 'U' por la Liga 1.
Por Redacción EC

En partidos cerrados, una sola jugada puede cambiarlo todo. Y en Cajamarca, esa acción llegó en los últimos minutos. Matías Sen tuvo en sus pies el triunfo de Comerciantes Unidos, pero falló de manera increíble ante Miguel Vargas, en lo que pudo ser el 1-0 sobre Universitario de Deportes por la fecha 8 del Torneo Apertura.

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