Más que molesto abandonó el estadio Mansiche de Trujillo el atacante Matías Sen, luego de que se le anulara un gol que pudo ser el empate de su club, Comerciantes Unidos, ante Alianza Lima por la Liga 1 Te Apuesto.

En diálogo con la prensa, expresó su desazón por un fallo arbitral, asistido por el VAR, que considera injusto.

“Estoy triste y un poco caliente por el resultado, no lo merecíamos. Hicimos el esfuerzo y al último hago el gol del empate, y no sé qué pasó porque ya había confirmado el gol en un momento, y después vuelve atrás. Me pareció raro”, dijo del delantero argentino.

“En el primer tiempo fue una mano igual y el árbitro dijo no esas manos no las cobro y a nosotros nos cobra, así no se puede competir”, añadió Sen.

🎙️"El árbitro ya había confirmado el gol y después vuelve atrás, me parece raro. En el primer tiempo fue una mano igual y el tipo dijo esas manos no cobro y a nosotros nos cobra, así no se puede competir".



Matías Sen, tras el gol anulado ante Alianza Lima.



Con este resultado, Alianza Lima toma momentáneamente el primer lugar del campeonato, mientras que Comerciantes Unidos sigue en el fondo de la tabla con apenas 8 puntos.

