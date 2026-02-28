La paciencia es una virtud que pocos tienen y Matías Succar es uno de ellos. El delantero de Cienciano se convirtió en el héroe del partido al darle la victoria agónica a su equipo por 3-2 ante Deportivo Garcilaso, en el clásico cusqueño.

Succar había ingresado al minuto 80 al campo de juego, cuando el partido iba 2-2. Sin embargo, en los descuentos, pasó a ser protagonista: aguantó un balón de espaldas, jugó por izquierda y picó al centro del área, donde pudo definir y marcar su segundo gol con el ‘Papá’ en la temporada.

La celebración fue épica: una carrera a toda velocidad y sin camiseta para celebrar su gol. Y lo que vino después también fue importante: el desahogo de un delantero que no pudo marcar goles cuando estuvo en Alianza Lima y hoy vive otro presente.

"Mucho tiempo difícil aguantando, manteniéndome entrenando y trabajando. Lo de hoy es un premio de Dios y la vida. Sabía que algún día iba a tener un momento así, el agradecimiento a los compañeros, porque nos mantuvimos fuertes", expresó con lágrimas en los ojos a las cámaras de L1 MAX.

Su gol no solo sirvió para darle un triunfo importante a Cienciano, sino también para ponerle fin a una racha negativa del cuadro imperial enfrentando al ‘Pedacito del Cielo’, un rival al que no le ganaba hace tres años.

“Es un regalo para la gente de Cusco, ya que hace un tiempo no se ganaba este tipo de Clásicos, y hacerlo de esta manera es increíble. Agradecido con el equipo, con mi familia, que siempre han estado en las buenas y malas. Esto va para toda la gente del Cusco, que me recibió muy bien”, añadió.

