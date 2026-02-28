Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

De no hacer goles con Alianza a darle la victoria a Cienciano: el llanto de Matías Succar tras el clásico cusqueño. (Foto: @RomerSaBe)
Por Redacción EC

La paciencia es una virtud que pocos tienen y Matías Succar es uno de ellos. El delantero de Cienciano se convirtió en el héroe del partido al darle la victoria agónica a su equipo por 3-2 ante Deportivo Garcilaso, en el clásico cusqueño.

