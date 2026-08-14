Matías Succar vivió una noche inolvidable con la camiseta de Cienciano. El delantero peruano marcó un espectacular triplete en la goleada por 6-1 ante Botafogo, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, y terminó el encuentro visiblemente emocionado.

El atacante fue determinante para que el conjunto cusqueño consiguiera una de las victorias internacionales más importantes de los últimos años. Succar apareció tres veces en el marcador y se convirtió en una de las principales figuras de una jornada histórica en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Matías Succar no pudo contener las lágrimas tras su triplete

Después del pitazo final, las emociones se apoderaron de Matías Succar. El delantero peruano no pudo contener el llanto luego de completar una actuación que difícilmente olvidará en su carrera profesional.

La emoción llegó después de una noche en la que fue protagonista absoluto. Succar marcó tres de los seis goles de Cienciano y lideró el ataque del conjunto dirigido por Horacio Melgarejo frente al vigente campeón brasileño.

Su actuación rápidamente generó reacciones entre los hinchas, quienes celebraron en Cusco una goleada histórica ante un equipo brasileño.

Cienciano goleó 6-1 a Botafogo en Cusco

Cienciano tuvo una primera mitad arrolladora y consiguió una ventaja que prácticamente sentenció el partido desde los primeros minutos. Matías Succar abrió el marcador, mientras que Neri Bandiera amplió la diferencia.

El conjunto cusqueño continuó atacando y encontró más goles antes del descanso. Succar volvió a aparecer en el marcador, mientras que Marcos Martinich también se hizo presente para colocar una ventaja contundente.

En el segundo tiempo, Botafogo consiguió descontar, pero Cienciano no bajó la intensidad. Bandiera y Succar volvieron a marcar para completar el 6-1 definitivo.

El histórico triplete de Matías Succar ante Botafogo

Con sus tres goles, Matías Succar se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la noche internacional de Cienciano.

El delantero fue letal dentro del área y aprovechó las oportunidades generadas por el equipo imperial. Su triplete, además, llegó en un partido de enorme trascendencia para el club, que quedó con una ventaja de cinco goles de cara al encuentro de vuelta.

La actuación de Succar también representa un momento importante en su carrera, luego de llegar a Cienciano procedente de Alianza Lima en condición de préstamo para la temporada 2026.

¿Cuándo juega Cienciano vs. Botafogo por la vuelta?

Cienciano y Botafogo volverán a enfrentarse el jueves 20 de agosto, esta vez en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.

El equipo peruano llegará con una ventaja de 6-1 y buscará confirmar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Botafogo, por su parte, necesitará una remontada histórica para intentar revertir la serie.