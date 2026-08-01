El defensor sueco-peruano, Matteo Pérez Vinlöf, fue protagonista en el reciente triunfo del Dinamo Zagreb sobre el Slaven Belupo Koprivnica, luego de registrar una asistencia que ayudó a encaminar la victoria de su equipo.
El lateral izquierdo mostró una de sus principales virtudes: su proyección ofensiva. Con un centro preciso, generó una ocasión clara que terminó en gol, reafirmando su influencia en el juego por las bandas.
Consolidado en el equipo croata
Pérez Vinlöf continúa sumando minutos y confianza en el Dinamo Zagreb, club al que llegó en 2025 procedente del Bayern Múnich. Desde entonces, ha logrado afianzarse en el plantel y ser una alternativa constante en el once titular.
El defensor, nacido en Suecia pero con ascendencia peruana, se desempeña como lateral izquierdo y destaca por su velocidad, técnica y capacidad para sumarse al ataque.
Presente prometedor
Con apenas 20 años, el joven futbolista sigue dando pasos importantes en su carrera profesional. En la presente temporada ha tenido continuidad y ha aportado tanto en defensa como en ofensiva, sumando asistencias y buenas actuaciones.
Su crecimiento en el fútbol europeo no pasa desapercibido y lo mantiene como uno de los jugadores con raíces peruanas más interesantes en el extranjero.
¿Puede llegar a la selección peruana?
Si bien ha representado a Suecia en categorías juveniles, Pérez Vinlöf es elegible para jugar por Perú debido a su ascendencia. No obstante, el jugador ha manifestado anteriormente su intención de continuar su carrera internacional con el país europeo.