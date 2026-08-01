El defensor sueco-peruano, Matteo Pérez Vinlöf, fue protagonista en el reciente triunfo del Dinamo Zagreb sobre el Slaven Belupo Koprivnica, luego de registrar una asistencia que ayudó a encaminar la victoria de su equipo.

El lateral izquierdo mostró una de sus principales virtudes: su proyección ofensiva. Con un centro preciso, generó una ocasión clara que terminó en gol, reafirmando su influencia en el juego por las bandas.

🚨 Matteo Pérez Vinlof 🇸🇪🇵🇪 y la jugada que se inventó para sacar un centro que terminó en gol del Dinamo Zabreb 🇭🇷 ante el Slaven Belupo en el inicio de la HNL Liga de Croacia. 💫 pic.twitter.com/FJ5Q6z2oBn — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) July 31, 2026

Consolidado en el equipo croata

Pérez Vinlöf continúa sumando minutos y confianza en el Dinamo Zagreb, club al que llegó en 2025 procedente del Bayern Múnich. Desde entonces, ha logrado afianzarse en el plantel y ser una alternativa constante en el once titular.

El defensor, nacido en Suecia pero con ascendencia peruana, se desempeña como lateral izquierdo y destaca por su velocidad, técnica y capacidad para sumarse al ataque.

Presente prometedor

Con apenas 20 años, el joven futbolista sigue dando pasos importantes en su carrera profesional. En la presente temporada ha tenido continuidad y ha aportado tanto en defensa como en ofensiva, sumando asistencias y buenas actuaciones.

Su crecimiento en el fútbol europeo no pasa desapercibido y lo mantiene como uno de los jugadores con raíces peruanas más interesantes en el extranjero.

¿Puede llegar a la selección peruana?

Si bien ha representado a Suecia en categorías juveniles, Pérez Vinlöf es elegible para jugar por Perú debido a su ascendencia. No obstante, el jugador ha manifestado anteriormente su intención de continuar su carrera internacional con el país europeo.