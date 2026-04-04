La tragedia ocurrida en el estadio Alejandro Villanueva ha generado una inmediata reacción de las autoridades. La Municipalidad de La Victoria dispuso la clausura temporal del recinto tras un incidente registrado durante un banderazo, que dejó como saldo un hincha fallecido y varios heridos.

El hecho se produjo en los exteriores del Estadio Alejandro Villanueva, donde una multitud de hinchas se congregó para alentar al equipo en la previa del clásico. En medio de la aglomeración, se desató el caos que terminó con personas afectadas, lo que obligó la intervención de los servicios de emergencia.

Tras lo sucedido, la comuna de La Victoria tomó la decisión de cerrar el estadio de manera preventiva mientras se realizan las investigaciones correspondientes. La medida busca garantizar la seguridad de los asistentes y determinar si se cumplieron las condiciones necesarias para este tipo de eventos.

La Municipalidad de La Victoria clausuró temporalmente el estadio de Alianza Lima tras la tragedia ocurrida durante un banderazo, que dejó un hincha fallecido y varios heridos.

Asimismo, las autoridades indicaron que se evaluarán las responsabilidades tanto de los organizadores como de las instituciones involucradas. No se descarta la aplicación de sanciones si se comprueba negligencia en la organización del evento que derivó en la tragedia.

Por su parte, Alianza Lima expresó sus condolencias a la familia del hincha fallecido y aseguró que colaborará con las investigaciones. El club también hizo un llamado a la calma mientras se esclarecen los hechos y se adoptan nuevas medidas de seguridad para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.