Por Redacción EC

La tragedia ocurrida en el estadio Alejandro Villanueva ha generado una inmediata reacción de las autoridades. La Municipalidad de La Victoria dispuso la clausura temporal del recinto tras un incidente registrado durante un banderazo, que dejó como saldo un hincha fallecido y varios heridos.

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