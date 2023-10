Tras conseguir los tres puntos ante Binacional en Juliaca, el estratega de Alianza Lima, Mauricio Larriera, se mostró contento por haber conseguido la clasificación a la final directa de la Liga 1 Betsson. | Noticias Liga 1 Betsson.

“Contento con el resultado, con el esfuerzo de los muchachos y por haber conseguido un primer objetivo importante que era la tabla acumulada, clasificar a la fase de grupos y ya estar, en principio, en la final del campeonato nacional”, apuntó a su llegada a Lima.

“Como no dependemos de nosotros, cada partido de los rivales es importante saber el resultado, trato de no preocuparme, pero la presión está siempre en Alianza porque siempre hay que ganar en donde sea, en este caso a casi 4 mil metros y hace mucho tiempo que no se ganaba ahí”, agregó Larriera.

Asimismo, el entrenador de Alianza Lima tuvo palabras de elogios para Hernán Barcos, quien anotó un doblete.

“Es medio milagroso (por la altura, la edad que tiene y sigue siendo desnivelante), pero aparte de ser un gran profesional, es una gran persona. Nos está dando la posibilidad de convertir, que es algo que venimos trabajando con la falta de gol. Es muy conocido Hernán, tremenda trayectoria y no tengo mucho para decir”.

Sobre el partido, el estratega dijo: “Mucho de lo que se planificó salió, pero todo depende de la toma de decisiones, de la actitud de los futbolistas y en eso estamos satisfechos porque fue un resultado importantísimo”.

