A propósito de ello, El Comercio charló con Mauricio Mesones, el cantante peruano que ha cautivado a muchos interpretando canciones como “Cariñito”, “Regresa”, “La Distancia”, “Pagarás”. Promete sorpresas para hoy.

—¿Cómo se dio la oportunidad para que cantes en la “Tarde Blanquiazul”?

Para mí es importantísimo y sí me tomó por sorpresa. Pero creo que refleja que algo bueno estamos haciendo como proyecto. Hace 3 años estoy como solista y yo nunca he ocultado mi amor y cariño por Alianza Lima, el equipo que sigo y quiero desde muy chico. Una de mis canciones de mi último disco, se la dedico a mi barrio de Alianza Lima. Me alegró mucho que se contactaran conmigo, no es la primera vez que yo participo. El año pasado también canté antes del clásico. Es bonito, gratificante e importante. Estoy muy feliz.

—Pinta para ser una gran fiesta...

Es parte de la industria del entretenimiento, Es importante que se lleguen a dar este tipo de eventos para darnos cuenta que Alianza es mucho más grande de lo que mucha gente pensaba. La convocatoria que tiene en los estadios, el trabajo que tiene marketing en camisetas. Alianza es cultura, tradición, religión como es el Señor de Los Milagros y la barra de Alianza es ordenada y respeta.

—¿La canción que cantaste a Alianza Lima es “Cariñito”?

Sí, es una canción que la adoptó la barra de Alianza con la letra del club, yo ya me la sabía para el domingo que es la “Tarde Blanquiazul”. Lo bonito es que no solamente yo voy a ir a cantar, sino que iré con todo el grupo. Debo reconocer que el equipo de marketing de Alianza está haciendo un gran trabajo, no solamente de ahora, sino desde antes.

Matute lleno Fotos: Leonardo Fernández / @photo.gec / LEONARDO FERNANDEZ

—Claro, para ti es importante que el club del cual eres hincha reconozca tu talento y te invite en una de las fechas importantes...

Hay muchos artistas que son hinchas de un equipo y no lo dicen, quizá por miedo o sus motivos deben tener. Yo opté por no ocultar mis colores en ningún momento. Siempre que me han preguntado he respondido que soy hincha de Alianza Lima y de afuera respondí que no se puede ser de dos equipos. Yo en Perú soy hincha de Alianza y a nivel internacional también soy hincha de Alianza.

—¿Qué verá el hincha en la “Tarde Blanquiazul”?

Yo lo único que le puedo decir al hincha de Alianza que se vaya preparando con “Cariñito” con la letra de la barra de Alianza Lima, la vamos a cantar a viva voz. El mejor equipo del mundo necesita la mejor canción del mundo y es “Cariñito” y vamos a cantarla.

—¿Cómo nace tu hinchaje por Alianza?

A pesar de que mi papá es hincha de la ‘U’ (risas), él muy respetuoso aceptó mi decisión. Uno cambia de novia, pero nunca cambia de equipo. Yo soy del centro de Lima, de Jirón Chota cuadra 13, ahí todos son de Alianza Lima y de la séptima cuadrilla del Señor de Los Milagros.

—¿Tus ídolos?

Te podría decir varios, pero te voy a decir los que yo he visto jugar. El número uno es Waldir Saénz, me ha hecho llorar, sufrir, reír y emocionarme. De ahí, Marco Valencia, Marquinho, Darío Muchotrigo y el ‘Gato’ Basombrío me volvía loco. No es que yo quiera desmerecer a los clásicos, lamentablemente no lo pude ver jugar a Cueto en Alianza Lima, he visto sus videos y me vuelvo loco. Te hablo de los que yo vi en cancha.

Waldir Sáenz, el máximo goleador en la historia de Alianza Lima, es su ídolo. | Foto: GEC / grupo epensa

—¿El partido qué más recuerdas como hincha blanquiazul?

Yo fui a ese partido en que Claudio Pizarro mete los cinco goles a Unión Minas y que ganamos con un contundente 7-1. Yo era pobre, estaba en oriente (Risas), era muy chibolo para estar en Sur y muy pobre para estar en occidente. Yo tengo mucho cariño por Alianza Lima.

—¿Hay alguna canción que pienses dedicarle a Alianza Lima?

Yo ya tengo una canción preparada, lo que estoy esperando es terminarla, pero no quiero confundirla con todas estas cosas que estamos haciendo, porque no quiero que se vea “Estás ahí, porque hiciste una canción”. Yo estoy ahí porque soy hincha de Alianza, me llaman y yo voy.

—¿Será una cumbia a tu estilo?

No, no, o sea , de que va a ser cumbia va a ser cumbia, pero no puede ser una cumbia lenta, tiene que ser una cumbia movida. Como todo lo que representa a Alianza, la picardía, todas esas cosas.

—Imagino que como todo hincha de Alianza Lima anhelas el tricampeonato y que en la Copa Libertadores el equipo rompa la mala racha.

Yo no lo anhelo, tengo la seguridad de que este año celebramos el tricampeonato.

—¿Cómo va la canción con Kale llamada “Dígame usted señorita”?

Sí, acabamos de sacar la canción con Kale , que es una versión en cumbia de un reguetón clásico de Kale que se llama “Dígame usted señorita” y que ha salido la canción como hace dos semanas y ha tenido una buena recepción. Eso lo hemos sacado a la par de nuestra próxima producción que va a estar saliendo a finales de abril que se llama “Viaje Tropical 2″ y estamos terminando de grabar el disco para entrar a la parte de mezcla y masterización. Tiene 7 canciones y es la continuación del disco anterior, ya que el disco anterior se llama “Viaje Tropical”, donde hay una colaboración con “Agua Marina” y este nuevo disco trae sorpresas y novedades.

—¿Hay alguna colaboración en “Viaje Tropical 2″?

No puedo adelantarte la colaboración, pero va a seguir la línea de uno de los grupos más importantes del Perú. Pero lo que te puedo decir es que va a ser colaboración con un grupo muy importante de cumbia peruana.

—¿Alguna gira internacional para este año?

No, yo te podría decir, que sí estamos preparando una gira en el extranjero, pero a mí no me come el cerebro la internacionalización. Primero, porque yo quiero como proyecto nos hagamos fuerte acá y poco a poco lo estamos logrando con mucho cariño y respeto al género. Todo tiene su momento y, si bien es cierto, yo como artista no soy algo nuevo, pero el proyecto es novedoso.

—¿Un mensaje para tus fanáticos?

Invitarlos a todos los lectores de El Comercio a que me sigan por redes sociales. Yo mismo respondo mis redes, si me escriben a mis redes, pueden tener la seguridad que yo mismo les voy a responder.