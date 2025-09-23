Álex Valera fue la figura estelar del triunfo de Universitario el último sábado ante UTC en Trujillo, con el que los cremas se consolidan en el primer lugar del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

Lo determinante de su rendimiento ha generado una serie de elogios y esta vez, el exdelantero de la ’U’, Mauro Cantoro, se rindió a su pies y lo destacó por sobre el resto de atacantes del campeonato.

“Valera es el mejor delantero del fútbol peruano. Por lo que muestra en la cancha, es indudable que está por encima de todos”, dijo en el programa de YouTube ‘Desmarcados’.

“Es un jugador que puede fallar, pero si no tuviera ese déficit, ya estaría en Europa“, añadió Cantoro.

Pese a no ser el goleador del torneo, Valera ha sido uno de los futbolistas más determinantes de los últimos años en Universitario y, pese a que llegaron otros delanteros, siempre se mantuvo como titular.

Este sábado, la ‘U’ tiene la oportunidad de extender su ventaja en el primer lugar, cuando reciba a Cusco FC en el Estadio Monumental.

