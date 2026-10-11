icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Castro es el carrilero por izquierda en el esquema táctico de Roberto Mosquera. (FOTO: Sporting Cristal).
Castro es el carrilero por izquierda en el esquema táctico de Roberto Mosquera. (FOTO: Sporting Cristal).
Por Carlos Lázaro

Maxloren Castro se ha convertido en una de las piezas fundamentales de Sporting Cristal en su recuperación futbolística. A sus 18 años, el extremo reconvertido en carrilero por izquierda es inamovible en el esquema de Roberto Mosquera y volvió a destacar en la victoria por 1-0 ante UTC en Cajamarca, resultado que colocó a los celestes en la cima del Torneo Clausura.