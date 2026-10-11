Maxloren Castro se ha convertido en una de las piezas fundamentales de Sporting Cristal en su recuperación futbolística. A sus 18 años, el extremo reconvertido en carrilero por izquierda es inamovible en el esquema de Roberto Mosquera y volvió a destacar en la victoria por 1-0 ante UTC en Cajamarca, resultado que colocó a los celestes en la cima del Torneo Clausura.

Su importancia va más allá de su juventud. Castro encaja en el sistema que Mosquera ha consolidado con una línea de tres centrales y dos carrileros: el equipo se transforma en un 3-5-2 cuando ataca y adopta un 5-3-2 para defender. En ese funcionamiento, el juvenil aporta recorrido por la banda izquierda y se ha ganado un lugar en el once titular, por delante del colombiano Juan Manuel Cuesta.

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Tras el triunfo en Cajamarca, el propio Castro destacó el esfuerzo colectivo que permitió a Sporting Cristal llegar al primer lugar. “Feliz, contento por este triunfo. Es el esfuerzo de todos y creo que merecemos la punta. Ahora el objetivo es mantenerse, estar primeros y mantenernos allí”, señaló a Liga 1 Max.

El extremo nacido futbolísticamente en La Florida también agradeció el respaldo de los hinchas que acompañaron al equipo en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca y de quienes siguieron el encuentro desde casa. ”Bueno, creo que esa es característica de nosotros, de Cristal, celebrar con los hinchas. Somos agradecidos con los que nos vienen a ver y con los que están en casa también viendo muy felices [al equipo]“, aseguró.

Maxloren recordó que el equipo tuvo que superar una etapa complicada antes de alcanzar el liderato. “Hemos peleado mucho. Creo que, como bien saben, estábamos en una mala racha [en el Apertura], pero bueno, con el esfuerzo de todo el grupo, ahora estamos punteros y vamos a mantenernos ahí”, afirmó.