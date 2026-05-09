“Godín me llamó, me mandó un mensaje, somos íntimos amigos, también el Chino Recoba, no te puedo decir lo que me dijo con sus palabras, lo que te puedo decir es que están bastante de acuerdo”, dice Horacio Melgarejo con una sonrisa evidente y orgullosa. Los dos apellidos de uruguayos mundialistas, pesados en el fútbol, se convierten en el respaldo que alguien necesita encontrar luego de viralizarse por una conferencia de prensa en la que atenta contra las normas regulares de conducta de un entrenador: llamar “malos” a la prensa, un amenazante “me paro y me voy” y el insólito “se nota que nunca jugaste al fútbol” lo convirtieron en el Tik Tok del día, de la semana, y posiblemente del año.

Si eso fue viral, días después su contienda contra su compatriota, el Pampa Biaggio tras el duelo Cienciano - Comerciantes, terminó en una batalla campal que por suerte no llegó a menores.

¿Pero qué empuja a un entrenador a romper el discurso protocolar y optar por un perfil agresivo luego de una victoria como mínimo histórica sobre el Atlético de Mineiro en Copa Sudamericana?

La respuesta, quizá, se construye a partir de conocerlo más a fondo.

Melgarejo, con 52 años y de nacionalidad argentina se defiende así: “Veníamos de un gran triunfo, hace 23 años que Cienciano no le ganaba a un equipo brasileño... me sorprende que cuando ingreso a la sala de prensa, digo buenas noches y nadie me saluda, digo, acá algo pasa... aparte hay caras, hay expresiones, uno se da cuenta por dónde va la pregunta”. La explicación la dio recientemente en una entrevista por videollamada a la periodista argentina de ESPN, Sol Ruggeri.

“A la primera pregunta que va con mala fe, mala leche, me agarra la chiripiorca, ese soy yo por eso soy tan auténtico”, añade el hoy entrenador de Cienciano y antes asistente técnico de Ángel Comizzo, otro entrenador argentino con buen paso en el fútbol peruano.

El mensaje de Cienciano tras la conferencia de prensa de Horacio Melgarejo. (Imagen: Captura)

Horacio Melgarejo asumió la dirección técnica de Cienciano en diciembre del 2025, tres meses y 10 días después de verse en la necesidad de grabar un video institucional como técnico de ADT de Tarma para pedir disculpas públicas al árbitro Michael Espinoza, con quien se había sobrepasado verbalmente un par de noches antes en una conferencia de prensa luego del partido con Sport Boys.

El video de disculpas que ADT publicó en sus redes sociales pasó desapercibido. Hoy tiene menos de 1300 reproducciones. Su exabrupto en aquél entonces, apenas dos meses después de haber sido anunciado como entrenador del cuadro tarmeño, ya daba indicios de su carácter.

“Es desastroso, es malísimo. Este señor debe tomar pastillas para dormir por la conciencia o bien es muy sinvergüenza. Una de dos. Invitarlo a que haga un cursito porque toma medicación para ser malo. Este circo está armado así y hay que aguantar”, dijo Melgarejo en el Callao.

Producto de esa declaración, fue sancionado con 12 fechas de suspensión. Antes de asumir como entrenador de ADT fue asistente de Comizzo en Atlético Grau de Piura. Fue ahí que a mediados de diciembre del 2023 recibió a Shamel Batistuta, el hijo menor del histórico delantero argentino que pasó pruebas en el club, pero no las superó.

Algo de su estrecha relación con el ex Fiorentina se reveló por entonces. Lo cierto es que ambos son de Reconquista, amigos desde chicos y con una amistad que perdura. “Con Gabriel somos íntimos amigos, estuvimos en Newell’s, cuando yo tenía 24-25 años me llevó a España, en su casa, pasamos momentos espectaculares”, cuenta.

En otras de sus facetas, como aficionado al fútbol, se inclina por el perfil técnico de José Mourinho, a quien tiene como referente. “Siempre me gustó Mourinho por su forma de actuar”, advierte.

De ahí posiblemente que su estilo sea menos diplomático que el promedio. Por lo pronto la fórmula, aunque incómoda para muchos, le viene dando resultados: tercero en la Liga 1 por encima de Universitario y líder de su grupo en la Copa Sudamericana.

La reciente gresca con Pampa Biaggio, entrenador de Comerciantes Unidos, luego de un partido, confirma que lo suyo no es solo un día de furia. Es una forma de vida.

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