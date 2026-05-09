Por José Antonio Bragayrac

“Godín me llamó, me mandó un mensaje, somos íntimos amigos, también el Chino Recoba, no te puedo decir lo que me dijo con sus palabras, lo que te puedo decir es que están bastante de acuerdo”, dice Horacio Melgarejo con una sonrisa evidente y orgullosa. Los dos apellidos de uruguayos mundialistas, pesados en el fútbol, se convierten en el respaldo que alguien necesita encontrar luego de viralizarse por una conferencia de prensa en la que atenta contra las normas regulares de conducta de un entrenador: llamar “malos” a la prensa, un amenazante “me paro y me voy” y el insólito “se nota que nunca jugaste al fútbol” lo convirtieron en el Tik Tok del día, de la semana, y posiblemente del año.

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