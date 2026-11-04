La confrontación entre Hernán Barcos y Pablo Guede ha dado mucho de qué hablar tras el duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima. Ahora, el delantero del conjunto ‘cervecero’ dio su versión de lo que ocurrió en conversación con RPP.

A comparación de Pablo Guede, el ‘Pirata’ se explayó y brindó mayores detalles del careo en una llamada con el programa ‘Fútbol como cancha’.

“Fui a saludar a Emiliano Papa que estaba en el banco y cuando me doy vuelta vi a Pablo, lo fui a saludar y no me dio la mano. Le dije: “A mí no me conoces”, y me empieza a insultar. Ese momento es parte del fútbol”, narró Barcos.

“De la nada veo que viene Pablo y me dice ‘pégame, pégame’. Yo le digo ‘qué te voy a pegar. No te hice nada y anda para allá’”, reveló.

Asimismo, mencionó que tuvo una breve conversación con la esposa de Pablo Guede: “Apareció de la nada, me acerqué, me presenté y le dije: “fui a saludar a su marido y el maleducado me sacó la mano, eso pasó. Quédese tranquila que yo no soy un maleducado y no le falto el respeto a nadie”, y me fui”.

El delantero de Sporting Cristal, a pesar de la confrontación, aseguró que no le negaría una conversación con Guede.

“No tengo ningún problema con Pablo Guede, ni nunca lo tuve, no entendí por qué no me dio la mano. Si me llama a tomar un café, lo acepto”, indicó.

“Cuando salgo de Alianza, supuestamente el problema era yo. Yo salí y los problemas siguieron, ¿por qué me siguen involucrando a mí si ya no estoy más en Alianza Lima? Jamás le faltaría el respeto al club, lo quiero y lo respeto”, afirmó.

Por último, se refirió sobre su posible renovación con Sporting Cristal: “Dentro de poco nos sentaremos para ver el tema de la renovación. Tenemos un grupo espectacular y nuestro objetivo es llegar a la final. Seguramente seguiré jugando un poco más”.