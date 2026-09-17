Durante años, Óscar Vílchez fue visto como un futbolista serio, de pocas palabras y perfil bajo. Hoy, lejos de los campos de fútbol, decidió darle rienda suelta a una faceta que tenía guardada: el sarcasmo. A fines de agosto estrenó “Fuera de Lugar”, un programa de YouTube en el que el exmediocampista cambia los chimpunes por el micrófono y pone a sus invitados contra las cuerdas con preguntas incómodas, humor y comentarios sin filtro.

MIRA AQUÍ: Lucho Horna promete “un show tenístico” con la Davis en Lima: con Buse a la cabeza, el equipo peruano está listo para buscar las Qualifiers ante Paraguay

Diego Penny, Elo Bengoechea y Jair Céspedes ya pasaron por su particular interrogatorio. Pero Vílchez tiene una lista de nombres pendientes y algunos son de peso: Ricardo Gareca, Jefferson Farfán y, sobre todo, Agustín Lozano. “Sería espectacular entrevistarlo. Ojalá pueda tenerlo en el programa”, cuenta el exfutbolista, quien asegura que las puertas de “Fuera de Lugar” están abiertas para el presidente de la FPF, aunque reconoce entre risas: “La verdad lo dudo”. La nueva faceta de ‘Neka’ recién comienza y promete más de una pregunta fuera de lugar.

—¿Cómo te sientes en esta nueva faceta?

Bien. En realidad muy bien. Estoy dándole un poco de rienda suelta a la creatividad que tenía estancada por haber estado en el fútbol tantos años. De todas maneras estoy disfrutando mucho este momento.

—¿Siempre fuiste así en la intimidad del vestuario? Uno, desde afuera, te veía como un tipo serio.

Creo que todos siempre guardamos algunas cosas para la gente más cercana. No mostramos siempre de la misma manera ante todos. Algunos compañeros me dicen que no están para nada sorprendidos porque me conocen, saben cómo he sido durante los años de fútbol. La única diferencia es que ahora estoy grabando ciertos comentarios que antes los podía hacer a manera de broma, pero ahora llevado al YouTube. Y justamente también aproveché la manera en cómo me tenía la gente, como una persona un poco más seria, para justamente lograr este quiebre que estamos logrando.

—¿Te imaginaste entrevistando antes de, por ejemplo, dirigir o tener un cargo de directivo?

Yo soy entrenador, estudié para eso. Además tengo una maestría en gerencia deportiva. O sea, me preparé para eso básicamente. Pero creo que durante muchos años también dije que el fútbol, si bien es cierto lo disfrutaba y fue mi profesión, nunca fue mi pasión. Entonces quise darle un cierto vuelco a lo que estaba haciendo y, como te repito, estoy disfrutando esta nueva etapa. No me lo hubiera imaginado desde antes, pero las cosas han cambiado mucho con respecto al internet, al streaming y los contenidos que se ofrecen, así que aproveché también el momento.

Vílchez marcó despues de 6 años en Matute. La última vez que marcó fue ante Ayacucho (2011). (Video: Steve Romero / Foto: Jesús Saucedo)

—Es raro que un exfutbolista diga que el fútbol no fue su pasión...

Siempre he dicho que disfruté mucho el fútbol, pero nunca fue mi pasión. Creo que hay fibras que te mueven a hacer cosas distintas y que no las encontraba de lleno en el fútbol. Como lo repito, lo disfruté mucho, pero no a tal punto de que eso haya sido algo que haya venido en mi ADN.

—¿Cómo nace el concepto de “Fuera de lugar”?

Me gusta mucho el humor. Veo mucho “humor gringo” (de Estados Unidos). Hay un programa que se llama Between Two Ferns de Zach Galifianakis, que es un actor que trabajó en películas como “¿Qué pasó ayer?”. Su programa es básicamente esto: hacer preguntas incómodas a otros actores, mostrar ese lado medio sarcástico hasta cierto punto negativo en ciertas partes de la entrevista. Me gustó muchísimo lo que vi. Desde el año pasado quise intentarlo, no pude por otros factores, pero este año ya se pudo dar.

—¿Y la vestimenta de negro es parte del concepto?

Solamente es un concepto estético para que el espectador sienta que es algo más formal, sienta que es algo serio, y cuando vean el producto se note ese quiebre.

—¿Cómo es el trabajo previo a una entrevista? Para hacer preguntas incómodas, debes conocer a fondo a tus invitados, sus puntos débiles...

Analizo a quién voy a entrevistar, busco un poquito más de su vida. De hecho que por estar en el medio futbolístico de todas maneras los conozco más. Y siempre es atreverse nada más, atreverse a hacer las preguntas un poco incómodas y también aceptar lo que viene de ellos.

Oscar Vilchez

—Entrevistaste a Diego Penny, Elo Bengoechea y Jair Céspedes. ¿Alguno se molestó con las preguntas?

La verdad es que no. Todos lo tomaron de la mejor manera. Ellos, cuando los siento ahí, también saben que tienen carta libre para poder decirme lo que se les antoje. Hasta el momento no hemos tenido ningún inconveniente.

—¿Algún invitado te dijo que no por temor a las preguntas?

Sí, hubo un compañero que me aceptó la entrevista y un día antes de grabar me canceló porque quería saber qué preguntas le iba a hacer. Le mandé el guion y no quiso, así que tuve que buscar otra opción.

—¿Les envías las preguntas a tus invitados?

No, claro que no. Solo a él le envié porque me pidió. A los demás los sorprendo ahí mismo. Entonces, en este caso creo que por unos temas de su vida privada quiso mantenerlos al margen.

—¿A quién te gustaría entrevistar y ponerlo contra las cuerdas?

Me gustaría y tengo planeado, en algún momento, si es que acepta, a Ricardo Gareca. Me encantaría entrevistar también a Jefferson (Farfán). Ojalá que acepte en algún momento. Vamos a ver cómo se va dando el programa. La aceptación va muy bien. Espero que ellos puedan verlo también, entender el concepto y que puedan participar.

Óscar Vílchez en su nueva faceta como entrevistador.

—Hay un personaje que al público quizá le guste ver en tu programa: Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Se animará?

Sería espectacular entrevistarlo. Ojalá pueda tenerlo en el programa. Ojalá se anime. La verdad lo dudo, pero si se anima en algún momento, las puertas están abiertas.

—¿Cuando eras futbolista te molestabas las entrevistas o las preguntas incómodas?

No recuerdo alguna entrevista en la que me haya molestado porque siempre entendí el trabajo de los periodistas. Siempre trataba de atenderlos de la mejor manera.

—Entrando al fútbol peruano, ¿cómo analizas el presente de nuestro fútbol? ¿Hemos mejorado o empeorado?

El fútbol peruano ha retrocedido definitivamente. Tenemos una selección que sigue dependiendo de futbolistas que clasificaron al Mundial de hace ocho años, que ya vienen de procesos anteriores, cuando la dinámica del fútbol en general y de la preparación es justamente ofrecer recambio. Pero aquí no lo hay, no hay una apuesta por los jóvenes. No tenemos reemplazantes de Christian Cueva, Yoshimar Yotún o Paolo Guerrero. Y así va a ser bastante complicado. Muy aparte de lo que se exige siempre al futbolista, porque al final somos los que damos la cara, creo que el trasfondo es más dirigencial que otra cosa.

—Este año, la Liga de Fútbol Profesional aumentó el cupo de extranjeros a siete. ¿Fue una decisión fuera de lugar?

Sí, por el contexto. Esto funcionó en Europa en algún momento porque traes a jugadores de otros países, tal vez llevas sudamericanos y te levantan la liga en la que están porque son jugadores extraordinarios. Pero para la liga peruana es muy complicado, salvo honrosas excepciones, que vengan jugadores que te aporten demasiado a la liga y que te levanten el nivel. Hay honrosas excepciones como en el caso de Hernán Barcos, por ejemplo, que si bien es cierto vino casi en el ocaso de su carrera, ha sabido darle un realce especial a lo que significa la liga peruana; pero ofrecer siete extranjeros cuando difícilmente un extranjero te acepta venir a Perú y no van a elevar el nivel de la liga peruana quitándole el espacio a chicos que por ahí podrían tener la oportunidad, no me parece una buena idea.

—Uno de los debates de las últimas semanas es el rendimiento de los árbitros. ¿Cómo analizas esa parte del fútbol peruano?

A mí me pusieron seis fechas de suspensión en mi último año antes de retirarme, justamente por hablar de los árbitros y de la Conar. Eso ya se sabe cómo se manejan ellos, su accionar. Hay muchas cosas que no se sabe de los árbitros de parte del espectador porque no están dentro del campo. Y creo que ya lo han dicho algunos futbolistas: ellos actúan mucho por cómo se sienten en el momento. Se pueden molestar y te pueden sacar una roja sin darte ninguna explicación porque sí, porque se les antojó y ya. Pero el tema es que, creo que escuché también a un periodista decirlo, cuando tienes VAR, cuando tienes la tecnología y aún así te equivocas, ya no es un error en sí, ya se lleva para otro lado, para las suspicacias, y eso le está haciendo mucho daño al fútbol. Muy aparte que también me pongo de parte de los árbitros, que creo que los tienen durante meses sin cobrar, o sea, también hay que tener en cuenta eso, pero sin dejar de lado que no le están haciendo un bien al fútbol comportándose y actuando de esa manera.

—¿Tuviste una mala experiencia con los árbitros en un campo de fútbol?

Desde afuera claramente no se nota, no se ve, no se escucha, pero han pasado muchas cosas desde siempre. Hay árbitros que se te acercan, te pueden mentar la madre, te pueden insultar, te pueden provocar y nadie les dice nada porque nadie escucha nada. Ese es el problema. Pero espero que en algún momento eso cambie porque le están haciendo un daño al fútbol peruano que ya de por sí viene de capa caída. Agregarle un problema más no nos hace bien.

—En cuanto a la selección peruana, habrán algunos partidos de Eliminatorias que se jugarán en altura. ¿Es una buena decisión o netamente populismo?

Creo que están siendo más realistas que populistas. Creo que se han dado cuenta del nivel en el que está actualmente el fútbol peruano, que es muy pero muy bajo, y de alguna manera hay que intentar darle la vuelta a nivel de selección. Creo que es una buena opción intentar sacarle ventaja al tema de la altura, que al fin y al cabo es parte también de nuestro territorio.

*******

SOBRE EL AUTOR