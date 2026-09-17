Por Marco Quilca León

Durante años, Óscar Vílchez fue visto como un futbolista serio, de pocas palabras y perfil bajo. Hoy, lejos de los campos de fútbol, decidió darle rienda suelta a una faceta que tenía guardada: el sarcasmo. A fines de agosto estrenó “Fuera de Lugar”, un programa de YouTube en el que el exmediocampista cambia los chimpunes por el micrófono y pone a sus invitados contra las cuerdas con preguntas incómodas, humor y comentarios sin filtro.

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Entrevista