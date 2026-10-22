Álex Valera destacó la buena relación futbolística que viene construyendo con Gianluca Lapadula en Universitario de Deportes. El delantero peruano valoró la experiencia de su compañero, con quien ya había compartido vestuario en la selección peruana, y reconoció que su presencia también representa una oportunidad de aprendizaje. Además, dejó en claro que el objetivo colectivo está por encima de las individualidades y que el equipo necesita contar con todas sus alternativas ofensivas.

El atacante crema se mostró satisfecho con el entendimiento que ha conseguido con el ‘Bambino’, quien se incorporó a Universitario para reforzar la ofensiva durante la temporada 2026. Valera destacó tanto su trayectoria como los conocimientos que le transmite dentro del campo.

“La verdad que con Gianluca yo me entiendo un montón, para mí es un jugador con mucha experiencia, que me está enseñando bastante también, y yo lo conozco de la selección, y aquí en Universitario estamos haciendo las cosas bien, ya tenemos muchos goles juntos”, expresó.

La relación entre ambos delanteros no comenzó en el cuadro merengue. Su experiencia compartida con la selección peruana les permite conocerse mejor y anticipar sus movimientos durante los partidos. El propio Lapadula también ha señalado que el comando técnico les pide mantenerse cerca en el campo para facilitar sus combinaciones y mejorar su entendimiento ofensivo.

La frase de Álex Valera sobre Gianluca Lapadula que ilusiona al hincha de Universitario: “Me estoy...” | Composición EC: @universitario1924

El Tunche, Alzugaray y el ‘Orejas’ también son importantes

Valera también se refirió a las distintas alternativas con las que cuenta Universitario en ataque. En lugar de centrar la atención únicamente en su sociedad con Lapadula, el delantero remarcó que todos los integrantes del plantel deben estar preparados para responder cuando les toque jugar.

“Es importante que todos estemos bien para el grupo, así que puede estar Gianluca un día, puede estar el Tunche, puede estar Alzugaray o el ‘Orejas’, así que todos tenemos que estar así”, manifestó.

Universitario busca aprovechar su poder ofensivo en el Clausura

La conexión entre Valera y Lapadula se ha convertido en uno de los focos de atención del equipo crema. Ambos delanteros pueden alternar sus posiciones, con uno retrocediendo para participar en la elaboración y el otro atacando los espacios, movimientos que ayudan a generar oportunidades de gol.

El entendimiento entre ambos también ha sido destacado por rivales de Universitario. En la previa del enfrentamiento ante Alianza Atlético, el entrenador Federico Urciuoli resaltó las combinaciones y la movilidad de los dos atacantes, a quienes consideró una amenaza para las defensas contrarias.

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