Gianluca Lapadula (seis goles y dos asistencias) y Alex Valera (seis goles y una asistencia) son los goleadores de la 'U' en el Clausura. (Foto: Universitario)
Gianluca Lapadula (seis goles y dos asistencias) y Alex Valera (seis goles y una asistencia) son los goleadores de la 'U' en el Clausura. (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

Álex Valera destacó la buena relación futbolística que viene construyendo con Gianluca Lapadula en Universitario de Deportes. El delantero peruano valoró la experiencia de su compañero, con quien ya había compartido vestuario en la selección peruana, y reconoció que su presencia también representa una oportunidad de aprendizaje. Además, dejó en claro que el objetivo colectivo está por encima de las individualidades y que el equipo necesita contar con todas sus alternativas ofensivas.

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