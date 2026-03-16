Resumen

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Juan Reynoso tras mala racha de Melgar: “Este equipo no me representa”. (Foto: GEC)
Juan Reynoso tras mala racha de Melgar: “Este equipo no me representa”. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Juan Reynoso, técnico de Melgar, fue duro al expresarse tras el empate sin goles (0-0) ante Atlético Grau en Arequipa, por el Torneo Apertura. El entrenador rojinegro cuestionó a sus futbolistas y lanzó una ácida crítica sobre cómo se desarrolló el partido.

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