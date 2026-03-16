Juan Reynoso, técnico de Melgar, fue duro al expresarse tras el empate sin goles (0-0) ante Atlético Grau en Arequipa, por el Torneo Apertura. El entrenador rojinegro cuestionó a sus futbolistas y lanzó una ácida crítica sobre cómo se desarrolló el partido.

"Claro que no me representa en su totalidad, hay momentos que sí. Obviamente hay que encontrar, sostener esos momentos. Lo que sí nos reprochamos es por qué esperar siempre los segundos tiempos para plasmar la idea del juego", expresó el DT en conferencia de prensa.

Luego, agregó: “Eso ha pasado desde el partido con Los Chankas hasta la fecha. Los segundos tiempos han sido mejor, en lo individual y en lo colectivo, a partir de que respetamos lo que se entrena. Vean las estadísticas”.

❌ “ESTE EQUIPO NO ME REPRESENTA”



Juan Reynoso fue autocrítico tras el partido y admitió que Melgar no mostró su mejor versión. 🗣



El técnico también defendió su idea de rotación, señalando que es parte de la competencia interna que siempre ha marcado a sus equipos.⚽️ pic.twitter.com/EBrpEVQVVc — Fútbol en América (@FAamericatv) March 16, 2026

Pese a la crítica, Reynoso asumió la responsabilidad por los últimos resultados del equipo. Como se sabe, Melgar sumó su quinto partido sin ganar (cuatro por Liga 1 y uno por Copa Sudamericana) y atraviesa una crisis de resultados esta temporada.

“Creo que no fue nuestra mejor versión, lo asumo, el responsable soy yo. No fuimos contundentes, no fuimos efectivos, por momentos no fuimos eficientes, pero muchachos, dieron 80 pases y nosotros casi triplicamos o cuatriplicamos en pases. Tuvimos todo el control, tuvimos la posesión, que no se reflejó en el marcador”, sostuvo.

El ‘Cabezón’ pidió disculpas al hincha de Melgar. “Pero es muy sencillo hablar de un partido sin analizarlo, por los gritos de la gente que le pedimos millones de disculpas, porque estos partidos se tienen que ganar y no se ganaron”, apuntó.

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