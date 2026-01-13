El administrador de FBC Melgar, Ricardo Bettocchi, cuestionó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por la falta de acciones concretas frente a la problemática de los retrasos en los pagos por derechos de televisión de 1190 Sports.

Bettocchi sostuvo que si Melgar estuviera del lado de la FPF, la institución ya los hubiese apoyado, pero esto no es así ya que mantienen una posición crítica.

Si bien existe un acuerdo en el Comité de Dirección para reducir el retraso en los pagos a 30 días, ello no significa que con ello se cumpla con los clubes como debería ser.

“Una cosa es pagar al día y otra con 30 días de retraso. La fecha de pago según contrato son los 20 de cada mes, ellos están pagando dos meses después, es decir son 70 días de retraso.”, señaló en diálogo con ‘Full Deporte con Eddie Fleischman’ de Radio Ovación.

“Estamos con este retraso desde 2023, la Federación no ha hecho nada formal para ayudarnos fuera de algunas conversaciones en las que nos decía que estaba tratando de ayudarnos. Pero sí fueron bien firmes a la hora de obligar a todos los clubes a firmar la adhesión a este contrato comenzando el 2023 pero no han sido firmes para ayudarnos con este retraso de su socio comercial. Ese acuerdo tiene que ser aprobado por el directorio de la Federación, y el directorio se reunió el jueves y no vio el tema, o sea para la Federación esto no es una prioridad”, agregó.

Bettocchi acusó a la FPF de decir medias verdades en sus comunicados; una de ellas, cuando se refieren a que los clubes han tenido incrementos de 20%, cuando en realidad tenían un ofrecimiento de incremento del 70%.

“Nosotros creemos que si la posición del club fuese otra, la FPF hubiera hecho cualquier cosa para hacer que nos paguen pero pensar diferente a la Federación es estar sentenciado, no solo por los arbitrajes. Somos el único club que no recibió los 500 mil dólares de infraestructura, tenemos un Centro de Alto Rendimiento hecho 100% con fondos del club pero todos los otros clubes han recibido 500 mil dólares y la gran mayoría no ha hecho nada. Si hubiésemos votado siempre a favor, la posición sería distinta pero las convicciones no las vamos a cambiar”, reiteró.