Este fin de semana, Melgar y ADT se enfrentarán por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. Ambos equipos buscarán llevarse los puntos del enfrentamiento. Por su lado, Melgar viene de un empate y una victoria. Al mismo tiempo, ADT de Tarma viene de dos derrotas. Revisa en la siguiente nota la previa del partido, el horario de inicio, la transmisión y más detalles de la Liga 1.

¿Cuándo y dónde juegan Melgar vs ADT EN VIVO?

El partido Melgar vs ADT por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga 1-2026 se jugará este domingo 6 de septiembre en el estadio Monumental UNSA, en Arequipa.

¿A qué hora juegan Melgar vs ADT EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador: 6:30 p.m.

Venezuela, Bolivia: 7:30 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 8:30 p.m

¿Dónde ver Melgar vs ADT EN VIVO?

La transmisión del partido de Melgar vs ADT por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.