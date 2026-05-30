Este domingo 31 de mayo, Melgar y Alianza Atlético se enfrentarán por la última fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Monumental del UNSA,ubicado en Arequipa. Consulta cómo seguir el encuentro del torneo. En las siguientes líneas te damos más detalles del partido, emisión, horario y más de la liga profesional de fútbol peruana.

¿Cuándo y dónde juegan Melgar vs Alianza Atlético por la última fecha del Torneo Apertura 2026?

El partido entre Melgar y Alianza Atlético se jugará el domingo 31 de mayo en el estadio Monumental del UNSA, ubicado en Arequipa.

Alianza Atlético se enfrenta a Melgar por la fecha 17 del Torneo Apertura 2026

¿A qué hora ver Melgar vs Alianza Atlético en vivo?

El partido entre Melgar y Alianza Atlético por la última fecha del Torneo Apertura de Liga 1 será transmitido a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juegan Melgar vs Alianza Atlético?

Perú, Colombia, Ecuador: 11:00 hrs

Venezuela: 12:00 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 13:00 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver por la fecha 17 de la Liga 1 2026