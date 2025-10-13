Melgar vs. Alianza Universidad se enfrentarán EN VIVO este martes por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido se jugará desde el Estadio Monumental de la UNSA (Arequipa) a las 18:00 horas Perú. Melgar viene de empatar con Atlético Grau, en tanto que el club granate venció por 2-1 a Alianza Lima en la última jornada del torneo peruano. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 en vivo? Puedes sintonizar los partidos de la Liga 1 a través de GOLPERÚ, L1Play y L1Max. No te pierdas la fecha 14 del torneo Clausura.