Continúa el Torneo Apertura. Melgar y Atlético Grau se miden EN VIVO este domingo 15 de marzo desde el Estadio Monumental UNSA (en Arequipa) por la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. No te pierdas este encuentro, conoce toda la información a continuación.

En la jornada previa, Melgar perdió ante Alianza Lima con un marcador de 3-1, lo cual lo mantuvo con 9 puntos acumulados en el torneo. Por otro lado, Atlético Grau cosechó una victoria en la sexta fecha frente a FC Cajamarca con un marcador final de 1-0. Con este resultado, Grau se posiciona con 4 puntos acumulados.

Melgar visitará a Alianza Lima por la jornada 06 del Torneo Apertura. (Foto: Melgar)

¿Dónde ver Melgar vs Atlético Grau EN VIVO por la fecha 7 de la Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Melgar y Atlético Grau EN VIVO por el partido de la fecha 7 del Torneo Apertura de Liga 1 será transmitido a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juega Melgar vs Atlético Grau EN VIVO por la fecha 7 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 13:15 p.m.

Venezuela: 14:15 p.m.

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 15:15 p.m.

Horario, canal TV y dónde ver Melgar vs Atlético Grau EN VIVO por la fecha 7 de la Liga 1 2026