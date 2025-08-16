Melgar y Ayacucho FC jugarán este domingo 17 de agosto de las 3:00 p.m. (horario local peruano) por la jornada 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este partido tendrá lugar en el Estadio Monumental del UNSA. Ayacucho FC viene de dos derrotas en la fecha 4 y 5, mientras Melgar logró una pérdida y un empate en los dos últimas fechas. No te pierdas el encuentro. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Los partidos de la liga profesional peruana son transmitidos EN VIVO a todo el Perú en TV por la señal de L1 MAX (Liga1 MAX). También podrás seguir la cobertura minuto a minuto desde la sección Deporte Total de El Comercio.