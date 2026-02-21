Este sábado 21 de febrero a la 1:00 p.m. (horario peruano), Melgar se enfrentará a FC Cajamarca por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1-2026. El partido se jugará en el estadio Héroes de San Ramón ubicado en Cajamarca. Hasta el momento, Melgar ha sumado 9 puntos acumulados en el torneo tras tres victorias. El Dominó ha conseguido mantenerse invicto hasta la fecha. Por su lado, FC Cajamarca solo ha acumulado 2 puntos tras dos empates y una derrota. Sigue aquí el partido entre FC Cajamarca y Melgar, incidencias y goles.

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1-2026? Sigue la transmisión de los partidos a través de L1MAX (Directv, Claro TV, WinTV y Movistar TV) y L1 Play.