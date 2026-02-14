Por Redacción EC

El domingo 15 de febrero a las 6:30 p.m. (horario peruano), Melgar se enfrentará a CD Moquegua por la fecha 3 del . El partido se jugará en el estadio Nacional del UNSA, ubicado en Arequipa. A estas alturas del torneo, Melgar viene de una victoria de 2-1 frente a Sporting Cristal. Por su lado, Moquegua fue derrotado con 3-2 a favor de UTC de Cajamarca. No te pierdas el encuentro entre Melgar vs CD Moquegua. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1-2026? Sigue la transmisión de los partidos a través de L1MAX (Directv, Claro TV, WinTV y Movistar TV) y L1 Play.

Alianza Lima vs Alianza Atlético en vivo hoy: últimas noticias y previa del partido por Liga 1
Fútbol peruano

Alianza Lima vs Alianza Atlético en vivo hoy: últimas noticias y previa del partido por Liga 1

Brisas/La Isla 2 empató 2-2 con Totoritas por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026
Fútbol peruano

Brisas/La Isla 2 empató 2-2 con Totoritas por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026

Playa del Sol derrotó a Playa Blanca por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026
Fútbol peruano

Playa del Sol derrotó a Playa Blanca por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026

Las Brisas/La Isla derrotó 3-1 a Los Cocos por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026
Fútbol peruano

Las Brisas/La Isla derrotó 3-1 a Los Cocos por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026