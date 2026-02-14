El domingo 15 de febrero a las 6:30 p.m. (horario peruano), Melgar se enfrentará a CD Moquegua por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1-2026. El partido se jugará en el estadio Nacional del UNSA, ubicado en Arequipa. A estas alturas del torneo, Melgar viene de una victoria de 2-1 frente a Sporting Cristal. Por su lado, Moquegua fue derrotado con 3-2 a favor de UTC de Cajamarca. No te pierdas el encuentro entre Melgar vs CD Moquegua. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1-2026? Sigue la transmisión de los partidos a través de L1MAX (Directv, Claro TV, WinTV y Movistar TV) y L1 Play.