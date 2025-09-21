Melgar y Chankas jugaron este domingo 21 de septiembre a la 1:00 p.m (horario local peruano) por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido se disputó desde el estadio Monumental del UNSA en Arequipa. Melgar se declaró el ganador absoluto con 6 goles: 2 goles de Quagliata (27′ y 45′), 1 de Martínez en el 31′, 1 de Cuesta en el 57′, Guzmán en el 73′ y Bordacahar en el 83′. Por el contrario, los Chankas solo anotaron un gol de Torres en el 66′. Tras la jornada 10 del torneo, los Chankas quedaron en el undécimo puesto de la tabla con 22 puntos acumulados, y Melgar con su victoria se posicionó en el quinto puesto con 30 puntos acumulados.

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Podrás seguir la transmisión en directo por L1 MAX y L1 Play. Finalmente, El Comercio también cubrirá el partido desde su sección Deporte Total.