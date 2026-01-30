Melgar y Cienciano se enfrentan este sábado 31 de enero a las 6:30 p.m. (hora peruana) por la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. El partido se jugará en el Estadio Monumental de la UNSA, ubicado en Arequipa. Esta primera fecha del Apertura se jugará desde el viernes 30 de enero al lunes 2 de febrero. No te pierdas ningún encuentro de la liga de fútbol profesional peruana. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1-2026? Sigue la transmisión de los partidos a través de L1MAX (Directv, Claro TV, WinTV y Movistar TV) y L1 Play.