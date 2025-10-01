Este jueves 2 de octubre a las 7:30 p.m. (horario local peruano) se enfrentan Melgar y Cienciano por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido se jugará en el estadio Monumental del UNSA. Este juego definirá la posición de cada equipo en cara a las últimas fechas del torneo Clausura. Cienciano se ubica en el séptimo puesto de la tabla con 15 puntos acumulados, mientras Melgar se ubica en el noveno escalón con 14 puntos acumulados. No te pierdas este enfrentamiento. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Sigue la transmisión en directo por L1 MAX y L1 Play. Finalmente, El Comercio también cubrirá el partido desde su sección Deporte Total.