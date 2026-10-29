Melgar enfrentará a Comerciantes Unidos este jueves 29 de octubre, por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. A solo unas fechas de finalizar el Clausura, ambos equipos buscarán llevarse la victoria. Conoce la previa del encuentro, horario y más de la emisión de la Liga 1-2026.

¿Cuándo y dónde ver Melgar vs Comerciantes Unidos por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026?

El partido de Melgar vs Comerciantes Unidos se juega este jueves 29 de octubre en el estadio Monumental de la UNSA.

¿A qué hora juegan Melgar vs Comerciantes Unidos por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.

Venezuela, Bolivia: 8:30 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 9:30 p.m

¿Dónde ver Melgar vs Comerciantes Unidos en vivo por TV?

La transmisión del partido de Melgar vs Comerciantes Unidos por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.