Este sábado, Melgar se enfrentará a Deportivo Garcilaso por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El conjunto arequipeño llega a este compromiso tras empatar 2-2 frente a Universitario de Deportes, mientras que Deportivo Garcilaso buscará recuperarse luego de caer por 1-0 ante Sport Huancayo. Si no quieres perderte este encuentro, aquí te contamos todos los detalles sobre el horario, el canal de transmisión y cómo ver el partido en vivo.

¿Cuándo y dónde ver Melgar vs Deportivo Garcilaso en la fecha 12 del Torneo Clausura 2026?

El partido Melgar vs Deportivo Garcilaso se juega este sabado 17 de octubre en el estadio Monumental UNSA, en Arequipa.

¿A qué hora juegan Melgar vs Deportivo Garcilaso en la fecha 12 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 7:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 8:00 p.m

¿Dónde ver el Melgar vs Deportivo Garcilaso en vivo por TV?

La transmisión del partido de Melgar vs Deportivo Garcilaso por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.