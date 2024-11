Melgar vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO y GRATIS | Este domingo 3 de noviembre continúa la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 - 2024 y con ello se definirá al campeón del torneo y a los equipos descendidos a la Liga 2. En esta jornada 17 del torneo, los equipos de Melgar y Deportivo Garcilaso se enfrentan este 3 de noviembre a las 3:00 p.m. (hora local peruana) en el Estadio Monumental Virgen de Chapi. Melgar se encuentra en una excelente posición, ocupando el quinto lugar con 31 puntos, mientras que, más abajo, Deportivo Garcilaso ocupa e décimo lugar con 22 puntos. ¿Dónde ver Melgar vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO? No te pierdas este partido desde la señal de L1 Max y L1 Play y desde la redacción de El Comercio, por nuestra sección de DT.

