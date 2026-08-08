Melgar y FC Cajamarca se enfrentarán este domingo 9 de agosto por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Ambos equipos buscarán sumar puntos para la nueva jornada. En el caso de Melgar, viene de dos victorias y un empate e intentará llevarse los puntos del encuentro. Por otro lado, FC Cajamarca viene de un panorama distinto con dos derrotas y un empate. No te pierdas el partido, consulta aquí el horario, la previa y más incidencias del encuentro de la Liga 1.

¿Cuándo y dónde juegan Melgar vs FC Cajamarca por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026?

El partido Melgar vs FC Cajamarca por la cuarta fecha del Torneo Clausura se jugará este domingo 9 de agosto en el estadio Monumental UNSA, ubicado en Arequipa.

FC Cajamarca vs Melgar por la jornada 4 del Torneo Clausura | Foto: Liga 1

¿A qué hora juegan Melgar vs FC Cajamarca EN VIVO por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 3:30 p.m.

Venezuela, Bolivia: 4:30 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5:30 p.m.

¿Dónde ver Melgar vs FC Cajamarca EN VIVO por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026?

La transmisión del partido de Melgar vs FC Cajamarca por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.