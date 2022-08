Se juegan los primeros 90 minutos. Melgar vs. Independiente del Valle chocan en vivo y en directo por la semifinal ida de la Copa Sudamericana 2022 , en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador. Las acciones arrancarán este miércoles 31 de agosto desde las 7:30 p.m. (hora peruana y ecuatoriana) y contará con la transmisión internacional de DIRECTV Sports y ESPN , además de live streaming vía DIRECTV Go y STAR Plus. El ‘Dominó' viene de superar a Internacional de Brasil en cuartos de final del torneo Conmebol, mientras que IDV de derrotar a Deportivo Táchira de Venezuela.

