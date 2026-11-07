Este sábado 7 de noviembre, Melgar se medirá ante Juan Pablo II por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. A solo una jornada del final del torneo, Melgar ha obtenido un empate frente a Comerciantes Unidos (1-1) y una derrota frente a Sport Huancayo (2-0). Por el lado contrario, Juan Pablo II logró una victoria frente a Sport Huancayo (2-0) y una derrota frente a Alianza Atlético (1-0). Revisa todos los detalles de este encuentro: horario, previa y dónde ver EN VIVO la transmisión del partido de la Liga 1.

¿Cuándo y dónde ver Melgar vs Juan Pablo II por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026?

El partido de Melgar vs Juan Pablo II se juega este sábado 7 de noviembre en el Estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa.

¿A qué hora juegan Melgar vs Juan Pablo II por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 7:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 8:00 p.m

¿Dónde ver Melgar vs Juan Pablo II en vivo por TV?

La transmisión del partido de Melgar vs Juan Pablo II por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.