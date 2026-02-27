Sigue los partidos por la fecha 5 del Torneo Apertura. Melgar vs. Chankas se miden EN VIVO este viernes desde el Estadio Monumental de la UNSA por una nueva jornada de la Liga 1 2026. Para no perderte este encuentro, te presentamos toda la información a continuación.

El equipo de Arequipa llega a este compromiso luego de sufrir una goleada ante FC Cajamarca con un Hat-Trick de Hernán barcos. Pese a la derrota, Melgar se encuentra en el tercer lugar de la tabla y lo convierte en un fuerte candidarto a pelear el título nacional. Por su parte, el equipo de Andahuaylas logró un valioso triunfo por 3 - 2 ante Sport Huancayo y llegar motivado a este encuentro de la fecha 5.

Melgar vs FC Cajamarca se enfrentan por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 | Foto: Facebook Melgar

¿Dónde ver Melgar vs Los Chankas EN VIVO por la fecha 5 de la Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Melgar vs Los Chankas EN VIVO por el partido de la fecha 5 del Torneo Apertura de Liga 1 será transmitido a través de la señeal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juega Melgar vs Los Chankas EN VIVO por la fecha 5 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia: 5:45 p.m.

5:45 p.m. Ecuador, Bolivia, Venezuela: 6:45 p.m.

6:45 p.m. Brasil, Argentina, Chile,Paraguay, Uruguay: 7:45 p.m.

Horario, canal TV y dónde ver Melgar vs Los Chankas EN VIVO por la fecha 5 de la Liga 1 2026

Fecha : Viernes 27 de febrero del 2026.

: Viernes 27 de febrero del 2026. Partido : Melgar vs. Los Chankas

: Melgar vs. Los Chankas Horario : 5:45 p.m. hora de Lima, Perú.

: 5:45 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : L1 Max

: L1 Max Estadio: estadio Monumental UNSA

Alineaciones posibles de Melgar vs Chankas