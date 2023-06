Melgar vs. Patronato EN VIVO y GRATIS se enfrentan por la jornada 5 de la Copa Libertadores , este martes 6 de junio. El encuentro está pactado para jugarse en el Estadio Monumental de la UNSA, desde las 19:00 (hora peruana) y 21:00 (hora argentina). El conjunto ‘Dominó' llega a este cotejo sin ninguna victoria en su haber (tres derrotas y un empate), por lo que buscará su primer triunfo. Por otro lado, Patronato, que se ubica en la tercera posición, no tiene planeado rendirse y aspira a pasar a la siguiente fase. El duelo estará disponible por FOX Sports para todas las televisiones de Latinoamérica; mientras que live streaming lo pasará Star Plus.

