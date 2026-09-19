Este sábado, Melgar y Sport Boys se miden por la fecha 10 del Torneo Clausura de Liga 1 2026. Los equipos buscarán sumar tres puntos para escalar en la tabla de posiciones. Para que no te pierdas este encuentro, te contamos el horario, dónde verlo y todos los detalles de la transmisión.

¿Cuándo y dónde juegan Melgar vs Sport Boys EN VIVO?

El partido Melgar vs Sport Boys por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se jugará este sábado 18 de septiembre en el estadio Monumental UNSA, en Arequipa. El recinto tiene una capacidad para 40 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Melgar vs Sport Boys EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador: 8:15 p.m.

Venezuela, Bolivia: 9:15 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 10:15 p.m

¿Dónde ver Melgar vs Sport Boys EN VIVO?

La transmisión del partido de Melgar vs Sport Boys por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.