Este sábado 16 de mayo, Melgar y Sport Huancayo jugarán la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Monumental UNSA, ubicado en Arequipa. Ambos equipos buscarán sumar puntos en esta nueva fecha del torneo peruano. Consulta detalles del juego: horario, canal y más de la emisión.

¿Cuándo y dónde juegan Melgar vs Sport Huancayo por la fecha 15 del Torneo Apertura?

El partido Melgar vs Sport Huancayo está programado para el sábado 16 de mayo en el Estadio Monumental del UNSA, en Arequipa.

Cusco FC vs Sport Huancayo EN VIVO: hora y dónde ver el Torneo Apertura 2026 | Foto: Liga 1

¿Dónde ver Melgar vs Sport Huancayo EN VIVO por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026?

La transmisión del partido entre Atlético Grau vs Cienciano por la fecha 15 del Torneo Apertura de Liga 1 será emitido a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juegan Melgar vs Sport Huancayo por la fecha 15 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 13:00 hrs

Venezuela: 14:00 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 15:00 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver por la fecha 15 de la Liga 1 2026