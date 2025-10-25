Redacción EC
Este domingo 26 de octubre a las 6:00 p.m. (horario en Perú), Melgar se enfrentará a Sport Huancayo por la fecha 16 del de la . Este partido tendrá lugar en el Estadio Monumental del UNSA, ubicado en Arequipa. Hasta este momento del torneo, Melgar y Sport Huancayo han acumulado una derrota y una victoria en las dos últimas fechas. Ambos equipos se mantienen pares en la tabla, Melgar una posición arriba con 31 puntos acumulados y Sport Huancayo justo debajo del Dominó con solo 30. No te pierdas el encuentro de cara a la final del torneo peruano.

¿Dónde ver Melgar vs Sport Huancayo EN VIVO? Puedes sintonizar los partidos de la Liga 1 a través de Gol Perú en los canales 14 y 714 HD de Movistar. Asimismo, puedes seguir la transmisión de la Liga 1 por L1Max y L1Play a través de ClaroTV y DirecTV.

