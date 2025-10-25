Este domingo 26 de octubre a las 6:00 p.m. (horario en Perú), Melgar se enfrentará a Sport Huancayo por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. Este partido tendrá lugar en el Estadio Monumental del UNSA, ubicado en Arequipa. Hasta este momento del torneo, Melgar y Sport Huancayo han acumulado una derrota y una victoria en las dos últimas fechas. Ambos equipos se mantienen pares en la tabla, Melgar una posición arriba con 31 puntos acumulados y Sport Huancayo justo debajo del Dominó con solo 30. No te pierdas el encuentro de cara a la final del torneo peruano.

¿Dónde ver Melgar vs Sport Huancayo EN VIVO? Puedes sintonizar los partidos de la Liga 1 a través de Gol Perú en los canales 14 y 714 HD de Movistar. Asimismo, puedes seguir la transmisión de la Liga 1 por L1Max y L1Play a través de ClaroTV y DirecTV.