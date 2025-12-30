Alianza Lima se mueve con fuerza en el mercado de pases de cara a la temporada 2026, con la intención de armar un plantel competitivo para pelear por el título de la Liga 1 y hacer una buena presentación en la Copa Libertadores. La dirigencia blanquiazul aumentó su actividad tras el cierre de la Liga 1 2025 y ya concretó varias altas, confirmó renovaciones y también registró algunas bajas en el plantel íntimo.

Fichajes de Alianza Lima

La noticia más importante es la llegada del delantero argentino Federico Girotti, que ya se encuentra en Lima, pasó los exámenes médicos y está listo para firmar su contrato por tres años con Alianza Lima después de que el club adquiriera el 50 % de su pase con Talleres de Córdoba. Girotti se mostró “ilusionado” con este nuevo desafío en su carrera y se sumará a un ataque con nombres como Paolo Guerrero y Luis Ramos para reforzar la ofensiva en 2026.

Además de la incorporación de Girotti, Alianza Lima realizó otras contrataciones durante este mercado. Entre las altas figuran Jairo Vélez, Cristian Carbajal, D’Alessandro Montenegro, Luis Ramos y Alejandro Duarte, mientras que el cuerpo técnico también sufrió cambios con la salida del entrenador Néstor Gorosito. El club también confirmó la renovación de futbolistas clave como Renzo Garcés, Eryc Castillo y Ángel De la Cruz para mantener estabilidad en el plantel.

Bajas confirmadas de Alianza Lima

Por el lado de las salidas, jugadores como Pablo Lavandeira, Hernán Barcos, Pablo Ceppelini, Guillermo Enrique, Ricardo Lagos y Ángelo Campos ya no forman parte de la plantilla para la temporada que viene, lo que abre espacio para nuevas figuras e ilusiones en La Victoria. Con estas movidas, la directiva aliancista apunta a reforzar todas las líneas y encarar el 2026 con una mezcla de experiencia y potencial renovado, en busca de recuperar la corona nacional y avanzar con mayor protagonismo en el plano continental.

Rumores y posibles fichajes de Alianza Lima

El mercado sigue abierto y en Matute no descartan nuevas incorporaciones. En las últimas horas, distintos nombres han sido vinculados a Alianza Lima, tanto del medio local como del extranjero, aunque por ahora no existen anuncios oficiales. La expectativa crece entre los hinchas, atentos a cada novedad del mercado blanquiazul.

El club blanquiazul suena con la posible llegada de Nicolás Díaz. También hubo vínculos con la opción de incorporar a Luis Advíncula, aunque las negociaciones serían complicadas por temas contractuales.