El mercado de pases de la Liga 1 se cierra este martes 11 de agosto y los clubes tuvieron un mercado agitado de cara a asumir el Torneo Clausura. Con Alianza Lima como ganador del Torneo Apertura, Universitario en busca del tetracampeonato y Sporting Cristal con la ilusión de volver al título nacional, así se movieron las principales plantillas.
La reapertura del mercado de fichajes fue el 1 de julio, los clubes de la Liga 1 definieron sus movimientos para afrontar el segundo tramo del año. En esta etapa se contemplan las incorporaciones y salidas confirmadas. Asimismo, algunos equipos realizaron modificaciones en sus cupos de extranjeros con el objetivo de potenciar sus planteles y competir en mejores condiciones.
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Universitario de Deportes
Altas
- Gianluca Lapadula
- Piero Quispe
- Jordan Guivin
- Adrián Quiroz
- Juan Manuel Requena
Bajas
- Martín Pérez Guedes
- Paolo Reyna
- Sekou Gassama
- Miguel Silveira
- Hugo Ancajima
- Jesús Castillo
- Rodrigo Dioses
Alianza Lima
Altas
- Nicolás Díaz
- Cristian Neira
- Jhair Soto
Bajas
- Carlos Gómez
- Pedro Aquino
- Guillermo Viscarra
Sporting Cristal
Altas
- Hernán Barcos
- Michael Hoyos
- Juan Manuel Cuesta
- Anderson Villacorta
- Agustín Álvarez Wallace
Bajas
- Gustavo Cazonatti
- Felipe Vizeu
- Diego Otoya
- Alejandro Pósito
- Zé Ricardo (Entrenador)