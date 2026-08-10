El mercado de pases de la Liga 1 se cierra este martes 11 de agosto y los clubes tuvieron un mercado agitado de cara a asumir el Torneo Clausura. Con Alianza Lima como ganador del Torneo Apertura, Universitario en busca del tetracampeonato y Sporting Cristal con la ilusión de volver al título nacional, así se movieron las principales plantillas.

La reapertura del mercado de fichajes fue el 1 de julio, los clubes de la Liga 1 definieron sus movimientos para afrontar el segundo tramo del año. En esta etapa se contemplan las incorporaciones y salidas confirmadas. Asimismo, algunos equipos realizaron modificaciones en sus cupos de extranjeros con el objetivo de potenciar sus planteles y competir en mejores condiciones.

Universitario de Deportes

Altas

Gianluca Lapadula

Piero Quispe

Jordan Guivin

Adrián Quiroz

Juan Manuel Requena

Bajas

Martín Pérez Guedes

Paolo Reyna

Sekou Gassama

Miguel Silveira

Hugo Ancajima

Jesús Castillo

Rodrigo Dioses

Alianza Lima

Altas

Nicolás Díaz

Cristian Neira

Jhair Soto

Bajas

Carlos Gómez

Pedro Aquino

Guillermo Viscarra

Sporting Cristal

Altas

Hernán Barcos

Michael Hoyos

Juan Manuel Cuesta

Anderson Villacorta

Agustín Álvarez Wallace

Bajas