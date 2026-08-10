Conoce los movimientos en el mercado de pases de los principales clubs de la Liga 1, con miras al Torneo Clausura.
Conoce los movimientos en el mercado de pases de los principales clubs de la Liga 1, con miras al Torneo Clausura.
Por Redacción EC

El mercado de pases de la Liga 1 se cierra este martes 11 de agosto y los clubes tuvieron un mercado agitado de cara a asumir el Torneo Clausura. Con Alianza Lima como ganador del Torneo Apertura, Universitario en busca del tetracampeonato y Sporting Cristal con la ilusión de volver al título nacional, así se movieron las principales plantillas.

La reapertura del mercado de fichajes fue el 1 de julio, los clubes de la Liga 1 definieron sus movimientos para afrontar el segundo tramo del año. En esta etapa se contemplan las incorporaciones y salidas confirmadas. Asimismo, algunos equipos realizaron modificaciones en sus cupos de extranjeros con el objetivo de potenciar sus planteles y competir en mejores condiciones.

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Universitario de Deportes

Altas

  • Gianluca Lapadula
  • Piero Quispe
  • Jordan Guivin
  • Adrián Quiroz
  • Juan Manuel Requena

Bajas

  • Martín Pérez Guedes
  • Paolo Reyna
  • Sekou Gassama
  • Miguel Silveira
  • Hugo Ancajima
  • Jesús Castillo
  • Rodrigo Dioses

Alianza Lima

Altas

  • Nicolás Díaz
  • Cristian Neira
  • Jhair Soto

Bajas

  • Carlos Gómez
  • Pedro Aquino
  • Guillermo Viscarra

Sporting Cristal

Altas

  • Hernán Barcos
  • Michael Hoyos
  • Juan Manuel Cuesta
  • Anderson Villacorta
  • Agustín Álvarez Wallace

Bajas

  • Gustavo Cazonatti
  • Felipe Vizeu
  • Diego Otoya
  • Alejandro Pósito
  • Zé Ricardo (Entrenador)

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