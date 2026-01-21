La Liga 1 para este 2026 ya empieza a tomar forma no solo gracias al nuevo formato ya anunciado, sino también desde el mercado de pases, donde los clubes han comenzado a mover sus fichas, algunos con cautela otros con mayor capacidad de gasto, como no.

Así, Universitario, Alianza, Sporting Cristal, Melgar, entre otros, ya cuentan con incorporaciones que permiten empezar a perfilar sus proyectos futbolísticos para el 2026.

LA ‘U’ quiere su Tetracampeonato, Alianza necesita justificar el gasto que ha venido haciendo en estos últimos sin conseguir la copa, Sporting Cristal debe reencontrarse con sus fútbol y su gente. También hemos podido apreciar sorpresas, como el equipo que está armando el recién ascendido FC Cajamarca, que no especula nada y va directo a buscar el campeonato.

A continuación, un análisis detallado de los nuevos jales, bajas y sorpresas en el mercado de pases.

Universitario

Universitario ha reforzado tanto su defensa como ataque con jugadores de experiencia, combinando fichajes con continuidad del plantel base. La llegada de Rabanal apunta a consolidar un estilo. Sin embargo, también han generado críticas las llegadas de jugadores con falta de continuidad y/o algunos “desconocidos” como Sekou Gassama y Miguel Silveira; y la no renovación de algunos que le aportaron mucho al club como Rodrigo Ureña o el caso de Sebastián Britos. La gran sorpresa, no solo para la ‘U’ sino para todo el fútbol peruano, el arribo de Lisandro Alzugaray ex LDU y campeón de la Sudamericana.

Altas:

Javier Rabanal (director técnico)

Caín Fara (defensa)

Sekou Gassama (delantero)

Héctor Fértoli (volante/ataque)

Miguel Silveira (refuerzo ofensivo)

Lisandro Alzugaray (delantero)

Bajas:

Jorge Fossati (director técnico)

Sebastián Britos (arquero)

Gabriel Costa (delantero)

Diego Churín (delantero)

Jairo Vélez (volante)

Rodrigo Ureña (volante)

Gustavo Dulanto (defensa)

Alianza Lima

Alianza ha atacado con fichajes que apuntan a reforzar el ataque y a encontrar las mayores variantes de recambio con los planteamientos mostrados por el profesor Pablo Guede.

La llegada del argentino Federico Girotti y Luis Ramos evidencia la agresividad que le quieren imponer los blanquiazules para este 2026. Dentro de las sorpresas se podría decir que están las llegadas de Jairo Vélez, quien cruzó la esquina para alinearse con los de La Victoria, y Luis Advíncula, procedente de Boca Juniors. La crítica de mucha gente aliancista, la salida de Hernán Barcos.

Altas:

Pablo Guede (director técnico)

Jairo Vélez (volante ofensivo)

Mateo Antoni (defensor)

Alejandro Duarte (arquero)

D’Alessandro Montenegro

Federico Girotti

Luis Ramos (delantero)

Luis Advíncula (defensor)

Bajas:

Néstor Gorosito (director técnico)

Hernán Barcos (delantero)

Pablo Ceppelini (volante)

Guillermo Enrique (defensa)

Ricardo Lagos (defensa)

Ángelo Campos (arquero)

Pablo Lavandeira (volante)





Sporting Cristal

Sporting Cristal mantiene parte del bloque ofensivo, pero las salidas de piezas importantes como Pacheco y Lora dejan vacíos que deberán ser cubiertos con rendimientos internos o más fichajes. La llegada de Santana ayuda en el control del mediocampo, pero falta ver si el club incorporará a más ofensivos para compensar las bajas. Para muchos, una de las sorpresas es la renovación de Irven Ávila quien tiene muchas temporadas en el club.

Altas

Juan Cruz Gonzales (defensor)

Gabriel Santana (delantero)

Cristiano Da Silva (defensor)

Bajas:

Fernando Pacheco

Jhilmar Lora

Nicolás Pasquini





FC Cajamarca

Como recién ascendido, FC Cajamarca podría actuar con prudencia, pero el club apunta alto y ha comenzado a armase con jugadores jóvenes y con posibilidades de crecimiento, pero también con jugadores con experiencia como Hernán Barcos, Pablo Lavandeira.

Altas

Matías Almirón

Hernán Barcos

Pablo Lavandeira

Pablo Míguez

Carlos Gómez

Ricardo Lagos

Alexis Rodas

Samuel Aspajo

Nilson Loyola

Keyvin Paico

Jonatan Betancourt

Enmanuel Páucar

Brandon Palacios

Axel Moyano

José Gallardo

Mauricio Arrasco

Jonathan Medina

Said Peralta

Arley Rodríguez

Tomás Andrade

Sebastián Pineau





Cusco FC

Cusco FC de buen desempeño en el la liga pasada, ha mantenido a buena parte de su plantilla, demostrando con ello, ser uno de los equipos más equilibrados del torneo, aunque también han llegado algunas nuevas caras.

Altas

José Manzaneda

Diego Soto

Gabriel Carabajal

Gu-Rum Choi

José Bolívar

José Dilan Ali

Alessandro Cavagna

Otros equipos

En los demás equipos de la Liga 1 también se ha podido apreciar algunas novedades como el caso de ADT de Tarma a donde ha llegado a préstamos, proveniente de la ‘U’, Nicolás Rengifo, quien jugará junto a su padre el ‘Charapa’ Hernán Rengifo, el jugador más longevo del campeonato peruano. A Melgar llegaron dos refuerzos mexicanos, procedentes del fútbol azteca, y pedidos por el técnico Juan Reynoso. Se trata de Jesús Alcantar y Javier Salas. Juan Pablo II contará este año con el exseleccionado Christian Cueva.



