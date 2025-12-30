Universitario sigue moviéndose en el mercado de pases con anuncios oficiales de cara a la temporada 2026, reforzando su plantel para competir en la Liga 1 y la Copa Libertadores. A través de sus redes sociales, el club crema viene informando altas, renovaciones y salidas, con el objetivo de mantener un equipo competitivo bajo el nuevo proyecto deportivo.

Fichajes de Universitario

La principal novedad es la confirmación oficial de Sekou Gassama, delantero que fue anunciado ayer como nuevo jugador de Universitario. El atacante se suma a las incorporaciones ya confirmadas como el defensa Caín Fara, reforzando zonas clave del equipo. La llegada de Gassama apunta a fortalecer el frente ofensivo y darle nuevas variantes al comando técnico.

Renovaciones de Universitario

En el capítulo de renovaciones, Universitario aseguró la continuidad de futbolistas importantes como Horacio Calcaterra, Matías Di Benedetto, Andy Polo y José Carabalí, quienes seguirán siendo parte de la base del plantel para la próxima temporada. Estas extensiones de contrato fueron comunicadas oficialmente por el club en los últimos días.

Bajas en Universitario

Por otro lado, también se oficializaron bajas significativas, entre ellas las de Sebastián Britos, Gabriel Costa, Diego Churín, Jairo Vélez y Piero Guzmán, jugadores que no continuarán en Ate en 2026. Con el mercado aún abierto, Universitario no descarta más incorporaciones en las próximas semanas para terminar de completar su plantel.