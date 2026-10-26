El Monumental de la 'U' se alista para volver a ser sede de la final de la Copa Libertadores. (Foto: Universitario de Deportes)
El Monumental de la 'U' se alista para volver a ser sede de la final de la Copa Libertadores. (Foto: Universitario de Deportes)
Por Redacción EC

El club crema presentó una promoción exclusiva para socios y adherentes que incluye los encuentros ante Sport Boys y CD Moquegua en el Estadio Monumental. El paquete ofrece tarifas reducidas para quienes deseen asistir a ambos compromisos.

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