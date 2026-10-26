El club crema presentó una promoción exclusiva para socios y adherentes que incluye los encuentros ante Sport Boys y CD Moquegua en el Estadio Monumental. El paquete ofrece tarifas reducidas para quienes deseen asistir a ambos compromisos.

Universitario de Deportes anunció el lanzamiento del pack de entradas “Merengue Solo Sirve Ganar”, una promoción dirigida exclusivamente a sus socios cremas y adherentes, con el objetivo de incentivar el acompañamiento de sus hinchas en la recta decisiva de la temporada.

El paquete contempla dos partidos que el cuadro merengue disputará como local en el Estadio Monumental, ambos programados para las 8:30 p.m.:

Universitario vs. Sport Boys: miércoles 4 de noviembre.

Universitario vs. CD Moquegua: domingo 8 de noviembre.

La iniciativa permite adquirir entradas para los dos encuentros a un precio promocional, cuyo monto varía según la tribuna elegida.

Universitario festeja triunfo en el Monumental ante Juan Pablo II (Foto: GEC)

¿Cuánto cuesta el pack de entradas por tribuna?

Los precios del paquete presentan descuentos frente a la compra regular de entradas para ambos compromisos. Estas son las tarifas anunciadas para los socios y adherentes:

Norte: S/ 32 (precio regular por los dos partidos: S/ 40).

Sur Familiar: S/ 32 (precio regular por los dos partidos: S/ 40).

Oriente: S/ 90 (precio regular por los dos partidos: S/ 100).

Occidente Lateral: S/ 120 (precio regular por los dos partidos: S/ 140).

Occidente Central: S/ 140 (precio regular por los dos partidos: S/ 160).

𝗦𝗜𝗘𝗠𝗣𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗠𝗔𝗡𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗔́𝗦 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢́𝗡 💛🫶 Abrimos la venta del Pack 'Merengue solo sirve ganar' para nuestros partidos ante Sport Boys y Moquegua FC, exclusiva para Socios Cremas y Adherentes. 🎟️ Adquiérelo aquí ▶️ https://t.co/0m3pPAk7Bg #ConLaUsiempre — Universitario (@Universitario) October 26, 2026

¿Dónde comprar las entradas para el pack de Universitario?

La venta del paquete “Merengue Solo Sirve Ganar” se realiza exclusivamente a través de la plataforma Teleticket. La promoción está destinada a socios y adherentes del club, por lo que los interesados deberán considerar las condiciones de acceso establecidas para este grupo.

El cierre de la venta está previsto para el martes 3 de noviembre o hasta agotar el stock limitado disponible, lo que ocurra primero.

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