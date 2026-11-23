Hernán Barcos empieza a definir su futuro profesional luego de una temporada con Sporting Cristal. El delantero argentino confirmó que tiene la intención de continuar jugando al fútbol, al menos, durante un año más, aunque todavía debe conversar con la dirigencia celeste para conocer si seguirá defendiendo la camiseta rimense en el 2027.

“Mi contrato termina ahora en diciembre, pero trataremos de hablar a ver qué quiere Cristal”, manifestó el atacante al ser consultado sobre su continuidad en el equipo. Además, dejó clara su intención de permanecer en el club: “La intención está ahí y esperemos que así sea”.

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El experimentado delantero descartó, por ahora, la posibilidad de ponerle fin a su carrera profesional. Cuando le preguntaron si tenía pensado seguir jugando, respondió de manera contundente: “Sí, sí, seguramente jugaré por lo menos un añito más y veremos”.

Sin embargo, su continuidad en Sporting Cristal todavía no está definida. Barcos explicó que su vínculo contractual termina en diciembre y que próximamente sostendrá una conversación con la institución para conocer sus planes de cara a la siguiente temporada.

Barcos lamenta las oportunidades que perdió Sporting Cristal en la temporada

El atacante también analizó el rendimiento del equipo durante la temporada y reconoció que hubo encuentros en los que Sporting Cristal dejó escapar puntos importantes que pudieron cambiar el desenlace de la campaña.

Hernán Barcos anotó el segundo tanto de Sporting Cristal vs. Cienciano. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

“Sí, obviamente, en algún momento dependimos de nosotros, ya cuando pasa a depender de los demás, a ver qué pueden pasar cosas”, comentó al recordar los momentos en los que el equipo dejó de tener el control de sus posibilidades.

En esa misma línea, resumió su frustración con una reflexión sobre la definición del campeonato: “Duele porque en un momento dependió de nosotros y perdimos oportunidades y chances. Sabe, cuando depende de lo demás, pasan estas cosas”.

Al ser consultado sobre si el partido en Tarma fue determinante para las aspiraciones de Sporting Cristal, Barcos reconoció que ese encuentro tuvo un peso importante, aunque también recordó otras oportunidades que el equipo dejó pasar.

“Sí, podríamos nombrar 5 o 6 partidos en los que pudimos haber perdido el título. Pero en Tarma fue fundamental por cómo estaba el partido, cómo se había dado. Y te empatan al último minuto una pelota aislada”, explicó.

El delantero consideró que los puntos perdidos durante diferentes tramos de la temporada terminaron condicionando las posibilidades del conjunto celeste en la lucha por el campeonato.

El mensaje de Hernán Barcos para los hinchas de Sporting Cristal

Finalmente, el atacante agradeció el respaldo de los hinchas durante la temporada y expresó su deseo de que el próximo año sea mejor para la institución.

“Mi contrato termina ahora en diciembre pero nos juntaremos a ver qué quiere Cristal. Jugaré por lo menos un año más. Sabemos que cuando dependes de los demás pasan estas cosas” Hernán Barcos, jugador Sporting Cristal https://t.co/l58d4H2UQ4 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) November 23, 2026

“Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, por estar ahí, por confiar en nosotros. Y que el próximo año venga con más ganas. Y que el fútbol también se ponga perfecto. Gracias”, fue su mensaje para los hinchas.

Barcos también se mostró esperanzado con las posibilidades de Sporting Cristal para la siguiente campaña y sostuvo: “Esperemos que se pueda dar, que se pueda pelear. Es un club que está siempre ahí peleando. Y cubriendo detalles, seguramente va a estar ahí arriba”.

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