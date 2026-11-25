El volante de Sport Huancayo, Diego Carabaño, tiene claros sus objetivos y no esconde la ambición con la que afronta el presente de su equipo. El futbolista expresó su deseo de conquistar un campeonato en Matute y también confesó que uno de sus mayores anhelos es recibir una convocatoria a la Selección Peruana.

En medio de sus aspiraciones deportivas, Carabaño dejó en claro que mantiene la ilusión de alcanzar nuevos objetivos en su carrera, aunque sabe que el camino dependerá del trabajo que realice partido a partido.

Diego Carabaño sueña con campeonar en Matute

El jugador de Sport Huancayo manifestó que uno de sus grandes objetivos es levantar un título en Matute, un escenario que forma parte de sus aspiraciones junto a sus compañeros. Su declaración refleja la ambición del plantel por competir y alcanzar un campeonato.

“Mi anhelo, mi anhelo más grande es ser convocado a la Selección y como se dice, soñar es gratis, yo siempre voy a seguir soñando y trabajo para eso, día a día, yo no sé qué vaya a pasar mañana pero el presente es que somos ahorita, como molestamos, ahora somos campeones y pelear para lograr la verdad que mi idea y de mis compañeros es campeonato en Matute”, expresó.

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La Selección Peruana, otro gran objetivo de Carabaño

Además de su deseo de conseguir un campeonato con Sport Huancayo, Diego Carabaño reconoció que vestir la camiseta de la Selección Peruana representa una de sus mayores metas profesionales.

El futbolista destacó que continúa trabajando diariamente para acercarse a esa posibilidad. Aunque reconoce que no puede anticipar lo que sucederá en el futuro, aseguró que su prioridad es aprovechar el presente y seguir esforzándose para cumplir sus objetivos.

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