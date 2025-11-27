“Mi sueño es ser futbolista profesional, como la ‘Peque’ Flores”: Génesis Chavarría, la figura de Ciclista Lima FC en el Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol

En cada torneo del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol hay niñas que corren detrás de una pelota y, sin quererlo, también corren detrás de sus sueños. Entre ellas aparece Génesis Chavarría, una de las figuras de Ciclista Lima FC que juega como si llevara un pequeño motor en el corazón. Es categoría Sub 13, tiene tres goles en el certamen y una historia que contar que inició mucho antes de abril de este año, cuando llegó al club que se convirtió su familia.

La historia de Génesis comienza en un barrio donde los fin de semana tenían un mismo protagonista: Wilmer, su padre. Allí, entre canchas de tierra, camisetas sudadas y gritos de barrio, nació una admiración que luego se convertiría en destino. Ella lo cuenta con la serenidad de quien recuerda un momento que le cambió la vida:

“Yo comencé a los 8 años jugando. Me inspiré por mi papá, Wilmer. Es muy conocido por donde vivo y lo llevaban a jugar siempre, por eso le decía que me lleve. Estaba ahí admirándolo”.

No vio a estrellas europeas ni buscó tutoriales en internet. Su primer ídolo llevaba su mismo apellido y la tomaba de la mano camino a las canchas. Ese gesto, repetido tantas veces, fue suficiente para que Génesis se enamorara del fútbol.

Ciclista Lima participa por segunda edición en el Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol. (Foto: Antonio Melgarejo)

Antes de llegar a Ciclista Lima, ya empezaba a escribir su propio capítulo fuera del barrio: disputó un torneo Conmebol en Paraguay con su antigua academia, Sport Neciosup. De ese viaje regresó con algo más que experiencia: se dio cuenta de que quería ser futbolista profesional. Y en ese horizonte apareció un nombre muy claro: Emily “La Peque” Flores, referente de la selección peruana femenina.

“Mi sueño es ser futbolista profesional. La ‘Peque’ Flores es mi referente”, repite cada vez que le preguntan, como si afirmar su sueño fuese también un modo de protegerlo.

Ciclista Lima participa por segunda edición en el Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol. (Foto: Julio Reaño / GEC)

Cuando llegó a Ciclista Lima, en abril, no tardó en sentirse parte de algo más grande. El club la acogió, la vio crecer, la escuchó. “Me siento muy contenta de estar en Ciclista Lima, es una familia”, dice con la sonrisa franca de quien ha encontrado un hogar futbolero.

Orlando Talavera, uno de sus entrenadores —hombre de voz calmada y convicciones fuertes— recuerda perfectamente sus primeros entrenamientos. “Génesis llegó este año a la escuela. Estamos contentos por su desempeño dentro y fuera del campo. Es una niña con cualidades innatas”, explica. Y añade algo que revela la esencia del club: “Nos dedicamos a formar a las chicas, que aprendan a jugar este lindo deporte, pero también priorizamos los valores, que son fundamentales en el día a día de ellas”.

La hinchada de Cicista Lima presente. (Foto: Antonio Melgarejo / GEC)

Orlando también habla de lo que la distingue: su técnica limpia, su gusto por jugar de volante, su hábito casi instintivo de patear desde fuera del área. Cosas que no se enseñan, sino que florecen.

En el Semillero, mientras otras niñas de todo el Perú persiguen el sueño de llegar alguna vez a la selección, Génesis corre con una convicción distinta: cada pase que da, cada disparo, cada carrera es también una forma de agradecerle a Wilmer, ese primer ídolo que un día la llevó a la cancha tomada de la mano sin saber que estaba marcando el inicio de una historia.