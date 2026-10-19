Sporting Cristal atraviesa un buen momento en el Torneo Clausura y no quiere perder terreno en la lucha por el título. Después de vencer por 4-2 a Comerciantes Unidos en el estadio Alberto Gallardo, Michael Hoyos resaltó la racha del equipo y dejó claro que el plantel debe mantener la concentración para afrontar el tramo decisivo del campeonato.

“Es una linda racha y hay que seguir ahí, arriba, prendidos. Ante Comerciantes era una final para nosotros y la pudimos sacar adelante. Ahora toca descansar un poco y trabajar para la final que se nos viene en Cusco”, manifestó el atacante argentino, quien reconoció la importancia de la victoria para mantenerse en la pelea.

El delantero también admitió que el equipo todavía tiene aspectos por corregir, pese a los buenos resultados. “Nosotros, puertas adentro, tenemos que reflexionar en lo que tenemos que mejorar, pero igual considero que el equipo está fuerte y eso también se está notando”, sostuvo. Para Hoyos, la fortaleza colectiva ha sido clave para sostener el rendimiento en las últimas jornadas.

Michael Hoyos: "Es una linda racha y hay que seguir ahí arriba prendidos". https://t.co/kv2rNYnh6T — Willax Deportes (@WillaxDeportes) October 19, 2026

Sobre el triunfo ante Comerciantes Unidos, el futbolista reconoció que no fue un partido sencillo, pese a la obligación de ganar en casa. “Se podría decir que Comerciantes ya no tenía nada que perder, pero nosotros jugábamos en nuestra cancha y con nuestra gente, y teníamos la obligación de ganar para mantenernos en la punta. Si bien nos costó, supimos sacar adelante este partido”, explicó.

Hoyos atribuyó el presente del equipo a la unión y al compromiso de todo el plantel, incluidos los jugadores que esperan su oportunidad desde el banco. “La unión y solidaridad son la clave. El equipo se mata dentro de la cancha y los que están afuera también dejan todo cada vez que les toca su oportunidad”, afirmó.