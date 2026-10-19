El delantero celeste valoró la victoria por 4-2 ante Comerciantes Unidos. (@ClubSCristal)
El delantero celeste valoró la victoria por 4-2 ante Comerciantes Unidos. (@ClubSCristal)
Por Redacción EC

Sporting Cristal atraviesa un buen momento en el Torneo Clausura y no quiere perder terreno en la lucha por el título. Después de vencer por 4-2 a Comerciantes Unidos en el estadio Alberto Gallardo, Michael Hoyos resaltó la racha del equipo y dejó claro que el plantel debe mantener la concentración para afrontar el tramo decisivo del campeonato.

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