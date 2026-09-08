Ya hay árbitro confirmado para el segundo clásico del fútbol peruano. Micke Palomino fue designado por la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) para dirigir el duelo entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

El encuentro se disputará este sábado 12 de septiembre desde las 8:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute. Alianza Lima será local en un partido que volverá a enfrentar a los dos grandes del fútbol peruano.

¿Quiénes acompañarán a Micke Palomino?

La terna arbitral para el clásico estará conformada por:

Árbitro principal: Micke Palomino.

Micke Palomino. Primer asistente: Michael Orué.

Michael Orué. Segundo asistente: Stephen Atoche.

Stephen Atoche. Cuarto árbitro: Alexander Blas.

Alexander Blas. VAR: Alejandro Villanueva.

Alejandro Villanueva. AVAR: Raúl López.

La cabina del VAR estará encabezada por Alejandro Villanueva, quien tendrá como asistente a Raúl López.

Primer clásico para Micke Palomino

El compromiso tendrá un significado especial para Palomino, ya que será su primer clásico entre Alianza Lima y Universitario. El árbitro tendrá la responsabilidad de impartir justicia en uno de los partidos de mayor trascendencia del campeonato peruano.

La designación llega después de una fecha 8 que volvió a generar atención sobre las decisiones arbitrales en la Liga 1. Palomino, además, había sido designado como árbitro principal del duelo entre Cusco FC y CD Moquegua en la jornada anterior.