Por Redacción EC

Ya hay árbitro confirmado para el segundo clásico del fútbol peruano. Micke Palomino fue designado por la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) para dirigir el duelo entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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