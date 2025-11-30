La terna arbitral para el encuentro de ida entre Sporting Cristal y Alianza Lima, por la fase 1 de los play-offs de la Liga1 Te Apuesto 2025, fue definida por CONAR: el juez principal será Micke Palomino, acompañado en las bandas por Diego Jaimes y Enrique Pinto. El cuarto árbitro designado es Víctor Cori, mientras que el VAR estará a cargo de David Huamán, con Raúl López como AVAR.

El partido se jugará este martes a las 8:00 p.m., y la asignación de Palomino como árbitro principal ha generado atención: se trata de uno de los jueces con mayor actividad reciente en la Liga 1, lo que implica experiencia y familiaridad con el contexto del torneo.Su designación sugiere que la Comisión arbitral busca garantizar un control riguroso del encuentro, en un clásico que siempre lleva consigo tensión, intensidad y rivalidad.

La importancia del duelo —decisivo para definir quién se queda con la plaza de “Perú 2” en la fase de grupos de torneos internacionales— añade presión para todos los protagonistas, incluyendo al cuerpo arbitral. Una correcta administración del partido será clave para evitar polémicas que puedan afectar el resultado. En ese sentido, la presencia de asistentes como Diego Jaimes, Enrique Pinto y personal de VAR experimentado contribuye a otorgar mayor confiabilidad al arbitraje.

Así, con la terna confirmada, el foco se traslada al campo de juego. Los hinchas, clubes y prensa estarán pendientes de cada decisión arbitral, conscientes de que en un clásico tan disputado como este, una tarjeta, un penal o una validación del VAR pueden marcar la diferencia. El árbitro Micke Palomino, entonces, asume un rol clave para que el partido se desarrolle con fluidez, justicia y sin controversias innecesarias.